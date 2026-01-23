Altın yükselmeye devam edecek mi? Ons altın kaç dolar olacak? Dünya bankaları 2026 altın öngörülerini paylaştı

Altın, artan jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla rekor seviyelere çıktı. Ons altın 4.967 doları görürken Türkiye’de gram altın 6.926 TL’ye yükseldi. Bu hızlı tırmanışın ardından Goldman Sachs başta olmak üzere dünyanın önde gelen finans kurumları 2026 için yeni fiyat öngörülerini paylaştı. Tahminler 4.488–5.400 dolar bandında şekilleniyor.
Altın fiyatları, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle zirve tazeledi. Ons altın 4.967 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırarken, Türkiye’de gram altın 6.926 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 11.367 TL, yarım altın 22.758 TL, tam altın ise 45.308 TL’den satılıyor.
Altında rekor serisi sürüyor
Küresel piyasalarda merkez bankalarının altın alımlarını devam ettirmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine dair beklentilerin korunması ve jeopolitik gerilimlerin tam olarak sona ermemesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Ons altındaki yükseliş, Türkiye piyasasında da gram ve ziynet altın fiyatlarının rekorlarla gündemde kalmasına yol açtı.
Gümüşte de tarihi seviyeler görüldü
Altındaki yükselişle birlikte değerli metallerdeki artış gümüşe de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı 99 dolara kadar tırmanarak rekor seviyeye ulaştı. Türkiye’de gram gümüş 138 TL bandına yükseldi.
2026 ons altın tahminleri açıklandı
Küresel bankalar 2026 yılı için ons altın tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Goldman Sachs, daha önce 4.900 dolar olarak açıkladığı öngörüsünü yukarı yönlü revize ederek dikkat çekti. Diğer finans kuruluşlarının tahminleriyle birlikte 2026 ons altın için beklentiler 4.488 dolar ile 5.400 dolar arasında değişiyor.
Dünya finans kurumlarının 2026 ons altın öngörüleri şöyle:
Goldman Sachs: 5.400 dolar
Morgan Stanley: 4.500 dolar
CITI: 5.000 dolar
JPMorgan: 5.055 dolar
HSBC: 4.587 dolar
ANZ: 4.600 dolar
Bank of America: 5.000 dolar
Societe Generale: 5.000 dolar
Standard Chartered: 4.488 dolar
Commerzbank: 4.900 dolar
Deutsche Bank: 4.950 dolar
UBS: 4.700 dolar