Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Altın yükselmeye devam edecek mi? Ons altın kaç dolar olacak? Dünya bankaları 2026 altın öngörülerini paylaştı

Altın yükselmeye devam edecek mi? Ons altın kaç dolar olacak? Dünya bankaları 2026 altın öngörülerini paylaştı

19:5323/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın, artan jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla rekor seviyelere çıktı. Ons altın 4.967 doları görürken Türkiye’de gram altın 6.926 TL’ye yükseldi. Bu hızlı tırmanışın ardından Goldman Sachs başta olmak üzere dünyanın önde gelen finans kurumları 2026 için yeni fiyat öngörülerini paylaştı. Tahminler 4.488–5.400 dolar bandında şekilleniyor.

Altın fiyatları, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle zirve tazeledi. Ons altın 4.967 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırarken, Türkiye’de gram altın 6.926 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 11.367 TL, yarım altın 22.758 TL, tam altın ise 45.308 TL’den satılıyor.

Altında rekor serisi sürüyor

Küresel piyasalarda merkez bankalarının altın alımlarını devam ettirmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine dair beklentilerin korunması ve jeopolitik gerilimlerin tam olarak sona ermemesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Ons altındaki yükseliş, Türkiye piyasasında da gram ve ziynet altın fiyatlarının rekorlarla gündemde kalmasına yol açtı.

Gümüşte de tarihi seviyeler görüldü

Altındaki yükselişle birlikte değerli metallerdeki artış gümüşe de yansıdı. Gümüşün ons fiyatı 99 dolara kadar tırmanarak rekor seviyeye ulaştı. Türkiye’de gram gümüş 138 TL bandına yükseldi.

2026 ons altın tahminleri açıklandı

Küresel bankalar 2026 yılı için ons altın tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Goldman Sachs, daha önce 4.900 dolar olarak açıkladığı öngörüsünü yukarı yönlü revize ederek dikkat çekti. Diğer finans kuruluşlarının tahminleriyle birlikte 2026 ons altın için beklentiler 4.488 dolar ile 5.400 dolar arasında değişiyor.

Dünya finans kurumlarının 2026 ons altın öngörüleri şöyle:


Goldman Sachs: 5.400 dolar


Morgan Stanley: 4.500 dolar


CITI: 5.000 dolar


JPMorgan: 5.055 dolar


HSBC: 4.587 dolar


ANZ: 4.600 dolar


Bank of America: 5.000 dolar


Societe Generale: 5.000 dolar


Standard Chartered: 4.488 dolar


Commerzbank: 4.900 dolar


Deutsche Bank: 4.950 dolar


UBS: 4.700 dolar

#altın
#altın fiyatları
#ons altın
#gram altın
#altın yükselişi
#altın öngörüleri
#2026 altın tahminleri
#dolar
#dünya bankaları
#finans kurumları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF güz dönemi final sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?