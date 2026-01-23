Altın yükselmeye devam edecek mi? Ons altın kaç dolar olacak? Dünya bankaları 2026 altın öngörülerini paylaştı

2026 ons altın tahminleri açıklandı

Küresel bankalar 2026 yılı için ons altın tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Goldman Sachs, daha önce 4.900 dolar olarak açıkladığı öngörüsünü yukarı yönlü revize ederek dikkat çekti. Diğer finans kuruluşlarının tahminleriyle birlikte 2026 ons altın için beklentiler 4.488 dolar ile 5.400 dolar arasında değişiyor.