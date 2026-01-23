Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 14.600 ve 14.700 puanın ise direnç, 14.400 ve 14.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.