Gümüş tüm zamanların rekorunu kırdı: İşte 100 dolar sınırına dayanan gümüşün son değeri

Gümüş tüm zamanların rekorunu kırdı: İşte 100 dolar sınırına dayanan gümüşün son değeri

08:00 23/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.
Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

Gümüş fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 99,25 doları test ederek rekor tazeledi. Fiyatlar, 100 dolar seviyesine dayanırken; TEFAS’ta işlem gören gümüş fonlarının getirisi de ocak ayında %26’yı aştı.

Küresel piyasalarda kıymetli metallerde yaşanan yükseliş, gümüş fiyatlarını da yeni zirvelere taşıyor. Dünkü işlemlerde ons gümüş fiyatı %3,33 primle 96,19 dolardan kapanış yaptı. Bugün de yükselişini sürdüren gümüş, en yüksek 99,25 doları test etti ve yeni zirvesini gördü. Fiyatlar, psikolojik 100 dolar seviyesine oldukça yaklaştı.

OCAKTA GETİRİ ŞAMPİYONU

TSİ 06:00 itibarıyla gümüş fiyatında 98,90 dolara yakın denge arayışı devam ederken; 2025 yılını 71,65 dolardan tamamlayan ‘gri metal’de ocak ayı getirisi, son fiyatlamalar itibarıyla %37,50 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşiyor. Geçen yılın getiri şampiyonu gümüş, ocak ayında da en fazla prim yapan yatırım enstrümanı olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Gümüş fiyatlarında yaşanan yükseliş birçok faktöre dayandırılıyor. ABD Merkez Bankasından bu yıl beklenen faiz indirimleri, kıymetli metalleri elde tutmanın dolar cinsinden maliyetini de düşürerek, bu ürünlere talebi artırıyor. Gümüş de bundan pozitif etkileniyor.

Altından farklı olarak sanayide kullanılan bir hammadde olarak da öne çıkan gümüş; özellikle güneş panelleri, yapay zekâ veri merkezleri ve elektrikli araçlar gibi yükselen sektörlerden yoğun talep görüyor. Bu talebe karşılık arz endişelerinin artması da gümüş fiyatını destekliyor.



