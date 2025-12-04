Yeni Şafak
Gümüş fiyatlarında tarihi zirve: Uzmanından Altın-Gümüş rasyosu üzerinden kritik 'Şampiyonluk' yorumu

Gümüş fiyatlarında tarihi zirve: Uzmanından Altın-Gümüş rasyosu üzerinden kritik 'Şampiyonluk' yorumu

Tuğba Güner
11:414/12/2025, Perşembe
Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından ekonomik görünümü değerlendiren Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, yılı rekorla kapatan gümüş piyasasına dikkat çekti. Memiş, "Şampiyonluğunu ilan etti" dediği gümüşte, yatırımcıların elindeki varlık miktarını artırmaları için Altın-Gümüş rasyosu üzerinden izlemesi gereken kritik stratejiyi açıkladı.

Gümüş Yılı Şampiyon Kapattı: Rasyo Hedefine Ulaşıldı

Uluslararası piyasalarda ons ve gram gümüş, yılı rekorlarla ve "birincilikle" tamamladı. Uzun süredir beklenen Altın-Gümüş Rasyosu hedefinin gerçekleştiğini belirten Memiş, gümüşün şampiyonluğunu ilan ettiğini vurguladı.

Rasyo Başarısı


Geçen yıl 88 seviyesinden rasyo yapanlar için hedeflediği 72 seviyesine ulaşıldı. Şu anda Altın-Gümüş Rasyosu 71.80 seviyesinde bulunuyor.

Tren Kaçtı

Mevcut seviyelerde gümüş alımı yapılmayacağını ifade eden Memiş, "o tren kaçtı artık" diyerek, kısa vadede gümüşte pozisyonunu kapattığını, ancak 2026 hedeflerine odaklanılması gerektiğini belirtti.

Kritik Gümüş Fiyatı ve 2026 Tahmini

Gümüş, ons ve gram bazında mevcut yükselişini sürdürürken, uzman isim bu seviyelerden maliyet yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Güncel Fiyatlar (Piyasa Kapanışları Civarı):


Ons Gümüş: 58.69 Dolar seviyesi


Gram Gümüş: 79.87 TL seviyesi

Gümüşte Yeni Yıl Beklentisi


Gümüş için 2026 yılı hedeflerinin ise 75 Dolar ve 120 TL (üç haneli bir rakam) olduğunu yineledi.

Gümüşü Olanlar Dikkat: Rasyo ile Miktar Artırma Stratejisi

Gümüşü elinde tutan yatırımcılar için kritik bir rasyo işlemi önerisinde bulunan Memiş, eldeki varlık miktarını artırmanın en mantıklı yolunun bu olduğunu vurguladı:

Gümüşten Altına Geçiş Fırsatı


Elinde gümüş olan yatırımcıların, gümüşlerini altına çevirip çevirmemesi sorusuna cevabı "Evet" oldu. Bu işlem, "Açığa girmeden eldeki altının ve gümüşün miktarını artırma" taktiği olarak ifade edildi.

Kritik Seviye


Altın-Gümüş Rasyosu, şu anki 72 seviyesinden tekrar 80 seviyesinin üzerine yükseldiği zaman, eldeki gümüş miktarını ciddi bir şekilde artırmak için rasyo işleminin yapılması önerildi.

Enflasyon ve Merkez Bankası Kararları Gündemi

Gümüşteki bu rekor yükselişlerin yaşandığı süreçte, yurt içi piyasalar Kasım ayı enflasyon verilerini ve Merkez Bankası kararlarını bekliyor.


Kasım Ayı Enflasyonu

Kasım ayı TÜİK verilerine göre aylık bazda %0.87'lik düşüş kaydedildi. Ancak yıllık enflasyon %31.07 olarak gerçekleşti. Özellikle gıda enflasyonundaki yıllık artışın %27.44 olması, hayat pahalılığının devam ettiğini gösteriyor.


Kira Zam Oranı

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte iş yeri ve ev kira zam oranı %35.91 olarak netleşti.


Faiz Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Aralık'ta 100 baz puanlık faiz indirimi yapması beklenirken , 10 Aralık'ta da ABD Merkez Bankası FED'in 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi piyasalarda fiyatlandı.

