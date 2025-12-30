Kastamonu'da okullar tatil mi? 31 Aralık Kastamonu kar tatili var mı? Valilik açıklaması

Kastamonu'da kar yağışına yönelik son dakika açıklaması valilikten geldi. Kastamonu'da etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte, öğrenciler de yarın (31 Aralık) okullar tatil edildi mi? sorusunu gündeme getirdi. İşte konuyla ilgili detaylar ve resmi açıklamalar.
Türkiye genelinde birçok ilde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte tatil haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Kastamonu Valiliğinden de son dakika açıklaması yapıldı. Öğrencilerin heyecanla beklediği kar tatili ile ilgili detaylar haberimizde.
KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde;
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, ilimiz merkezinde (merkez ilçede) taşımalı eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
KASTAMONU VALİLİĞİNDEN UYARI
Kastamonu Valiliği’nden yapılan duyuruda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren
Kastamonu’nun kuzey kesimindeki yüksek rakımlı bölgelerde kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Kastamonu için, 31 Aralık Çarşamba ilk saatlerden itibaren kuzey kesimdeki yüksek rakımlı bölgelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği tahmini yapıldı.
Konuyla ilgili Kastamonu Valiliği’nden yapılan duyuruda, "Yağışların soğuk havanın etkisiyle çarşamba akşam saatlerden itibaren kıyılarda kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.
İlde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle çatılarda biriken kar kütlelerinin de risk oluşturulduğunun belirtildiği açıklamada, "Özellikle yoğun kar yağışı beklenen bölgelerimizdeki evler, ahırlar başta olmak üzere tüm yapılar için risk oluşturmaktadır. Can ve mal güvenliği açısından çökme tehlikesine karşı, çatılarda biriken karların, kontrollü ve güvenli şekilde temizlenmesi, kar kütleleri baca hasarlarına yol açabileceğinden soba ve bacaların kontrol edilmesi, çatı temizliği sırasında yüksekten düşme riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçecektir" denildi.
VALİLİK ÇATILARDA BİRİKEN KAR KÜTLELERİNE KARŞI VATANDAŞI UYARDI
Kastamonu Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı sonrasında resmi X hesabından 30 Aralık 2025 tarihli paylaşımında şu açıklamalara yer verdi;
Çatılarda Biriken Kar Kütlelerine Dikkat!
İlimizde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar kütleleri, özellikle yoğun kar yağışı beklenen bölgelerimizdeki evler, ahırlar başta olmak üzere tüm yapılar için risk oluşturmaktadır.
⚠️ Can ve mal güvenliği açısından;
🔻 Çökme tehlikesine karşı, çatılarda biriken karların, kontrollü ve güvenli şekilde temizlenmesi,
🔻 Kar kütleleri baca hasarlarına yol açabileceğinden soba ve bacaların kontrol edilmesi,
🔻 Çatı temizliği sırasında yüksekten düşme riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçecektir.
Kış şartları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz.