Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

İstanbul’daki köprü ve tüneller

İstanbul’da iki yaka arasındaki geçişlerde 2026 tarifesi de netleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 59 TL olarak belirlenirken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ücret 100 TL oldu. Avrasya Tüneli geçişi ise 2026 yılında 228 TL olarak uygulanacak.

Büyük proje köprülerinde aynı tarife

Türkiye’nin iki dev projesi olan Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 2026 yılı geçiş ücreti 998 TL olarak açıklandı.

Otoyollarda yeni ücretler

Uzun mesafeli otoyollarda da yeni fiyatlar dikkat çekiyor. İstanbul–İzmir Otoyolu geçişi 2.466 TL, Ankara–Niğde Otoyolu 740 TL, Aydın–Denizli Otoyolu ise 502 TL oldu.

Kısa mesafeli otoyollarda İzmir–Çeşme Otoyolu için ücret 53 TL olarak belirlenirken, Anadolu Otoyolu (Çamlıca–Akıncı) 337 TL, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey–Edirne) ise 168 TL olacak.

