Cevdet Yılmaz açıkladı: İş gücü piyasasında güçlü tablo

Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısının bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32,7 milyon kişiyi aştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başta gençler, kadınlar ve nitelikli iş gücü olmak üzere iş gücüne katılımı artıran ve beşeri sermayenin niteliğini yükselten aktif iş gücü programlarını, mesleki eğitimi, girişimcilik desteklerini ve stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesini önceliklerimiz arasına aldık. Ayrıca, emek yoğun sektörlerde istihdamı daha yoğun şekilde desteklemeyi sürdürüyoruz. İş gücü piyasasına yönelik hayata geçirilecek yapısal reformlarla birlikte bir yandan istihdam artışını daha da güçlendirmeyi hedeflerken, diğer yandan atıl iş gücünü azaltıcı politikaları da çok boyutlu bir şekilde ele alıyoruz.