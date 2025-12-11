Yeni Şafak
Tezkere Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan'a ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.



