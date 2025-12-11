Yeni Şafak
'Sağcılık ahlaksızlıktır' diyen Enver Aysever tutuklandı

'Sağcılık ahlaksızlıktır' diyen Enver Aysever tutuklandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:52 11/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Enver Aysever
Enver Aysever

Enver Aysever, YouTube yayınında "Sağcılık ahlaksızlıktır' ifadeleriyle birlikte sağ görüşlü insanlar hakkındaki hakaretler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Aysever işlemlerinin ardından tutuklandı.

YouTube'da yayın yapan
Enver Aysever
bu kez 'sağcıları' hedef aldı.

"Sağcılık ahlaksızlıktır" diyen Aysever, hakaretlerini pervasızca sıraladı.


"Sağcılık ahlaksızlıktır"


Solculuğu öven Aysever, şunları söyledi:


"Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz. Ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri, vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar.


Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar biri olsa bile o solcudur. Vicdanı olan insan solcudur. Hayvana, ağaca, insanlara kıyamaz. Solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur."

Gözaltına alınmıştı


Aysever'in bu hakaretleri büyük tepki çekti.


Sosyal medyada büyüyen tepkilerden sonra hakkında inceleme başlatılan Aysever, sabah saatlerinde gözaltına alındı.


Tutuklandı


Aysever işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.




