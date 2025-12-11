Yeni Şafak
TBMM'de stajyer öğrenciye taciz soruşturması: Bir kişi tutuklandı

18:5411/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
TBMM binası. (Foto: Arşiv)
TBMM lokantasında stajyer meslek lisesi öğrencilerinin bazı personel tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları sonrası soruşturma başlatılmıştı. Görevinden uzaklaştırılan aşçı, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

TBMM, bir stajyer öğrenciye yönelik istismar iddiasıyla gündeme geldi…

Meclis Genel Sekreterliği, TBMM’de staj yapan bir öğrenci hakkında ortaya atılan “istismar” iddiası üzerine derhal harekete geçti.

Ailesi resmi başvuru yaptı

2024-2025 eğitim öğretim yılında staj yapan öğrencinin ailesi, 19 Kasım 2025 tarihinde Genel Sekreterliğe resmi şikâyette bulundu.

Derhal soruşturma başlatıldı

Yapılan açıklamada, şikâyetin alınmasının hemen ardından 20 Kasım’da idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Meclis yönetiminin süreci büyük bir titizlikle yürüttüğü vurgulandı.

Aşçı tutuklandı

Soruşturma kapsamında, aşçı olarak çalışan ve geçtiğimiz hafta görevinden uzaklaştırılan
zanlı, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan bugün tutuklanıp cezaevine yollandı.

Başsavcılıktan açıklama: Soruşturma titizlikle devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Aralık 2025 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden mağdure D.K.'nin TBMM'de stajyer olarak çalıştığı dönemlerde meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada mağdurenin Çocuk İzlem Merkezinde ifadesi alınmış, şüpheli H.İ.G, verilen talimat gereği 10 Aralık 2025 tarihinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. Şüpheli bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanmıştır. Soruşturmaya çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir."

