TBMM yoğun gündemle toplanıyor: İşte masadaki konu başlıkları

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesaisine devam edecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri bu hafta 17'nci kez bir araya gelecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Yeni Yargı Paketi gündemde

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 11'inci Yargı Paketi'nin yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklifin odağında 18 yaş altındakileri kullanarak suç işleyen örgütler olacak. Toplumsal huzuru bozan havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi suçlarda da cezalar ağırlaşacak.

Deprem bölgesindeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek

Meclis Genel Kurulu'nda turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine de devam edilecek.

Düzenlemeye göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek.

Teklifte yer alan diğer bir düzenlemeyle vakıf taşınmazlarının kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları genişletilecek.

Ardından Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngören teklifin görüşmelerine geçilecek.

Bütçe maratonu devam ediyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Hafta boyunca İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

Bakanlar, komisyonda bütçelerini sunacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.







