Meclis suça sürüklenen çocuklar için harekete geçiyor

Uğur Duyan
04:0012/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Son dönemde giderek büyüyen suça sürüklenen çocuklar sorunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşınıyor.

Sorunun nedenlerini araştırmak, çözüm yolları geliştirmek ve çocukların suç örgütleri tarafından nasıl kullanıldığını incelemek amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Komisyonun, önümüzdeki hafta faaliyete geçerek çalışmalarına başlaması planlanıyor. Çocukların suça yönelme eğilimleri, sosyal ve ekonomik etkenler ile suç örgütlerinin çocuklar üzerindeki etkisi tüm boyutlarıyla ele alınacak. Komisyonun, 2026 yılının başına kadar Meclis Başkanlığı’na rapor sunması öngörülüyor.

GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre %9,8 artışla 612 bin 651’e yükseldi. Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 202 bin 785'i suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 40,4'ü yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına tehdit, yüzde 4,2'sine genel tehlike yaratan suçlar göz altına alındı. Yüzde 26'sı ise diğer suçlardan kolluk tarafından tutuklandı.



#TBMM
#Toplum
#Suç
