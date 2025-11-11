Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ertelendi

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, perşembe yapılacak duyurulan 17'inci toplantısı Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle ertelendi. Komisyon, bu hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı dinleyecekti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti.
Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, yurt dışında olduğundan AK Parti'yi Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman temsil etti. Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya da görüşmede yer aldı. Saat 17.00'da başlayan görüşme 18.05'te tamamlandı.
Görüşme sonrası TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17'inci toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.
Komisyon geçtiğimiz haftada toplantısını teknik sıkıntılarla öteleme kararı almıştı.