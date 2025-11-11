Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ertelendi

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ertelendi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
18:3411/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu görüşmelerinden (Foto: Arşiv)
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu görüşmelerinden (Foto: Arşiv)

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, perşembe yapılacak duyurulan 17'inci toplantısı Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle ertelendi. Komisyon, bu hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı dinleyecekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti.

Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, yurt dışında olduğundan AK Parti'yi Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman temsil etti. Toplantıda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya da görüşmede yer aldı. Saat 17.00'da başlayan görüşme 18.05'te tamamlandı.

Görüşme sonrası TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17'inci toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Komisyon geçtiğimiz haftada toplantısını teknik sıkıntılarla öteleme kararı almıştı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
#TBMM
#Türk Silahlı Kuvvetleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pontus seferi öncesi saray karışıyor: Mehmed: Fetihler Sultanı 58. bölümde neler olacak?