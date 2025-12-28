AUZEF final soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2025 takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavları, 27–28 Aralık hafta sonunda tamamlandı. Türkiye genelinde 81 ilde ve KKTC dâhil 130 sınav merkezinde yapılan sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam üç oturumda gerçekleştirildi. Her ders için adaylara 20 soru yöneltildi ve 30 dakikalık süre tanındı.





AUZEF final soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Sınavların sona ermesiyle birlikte öğrenciler, net hesaplaması yapabilmek için AUZEF soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. İstanbul Üniversitesi cephesinden şu ana kadar resmi bir takvim paylaşılmadı. Ancak önceki dönem uygulamaları dikkate alındığında, sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınavlardan sonraki birkaç gün içinde ya da en geç bir hafta içerisinde erişime açılması öngörülüyor.





Soru kitapçıkları AKSİS üzerinden yayımlanacak

AUZEF’e ait sınav soruları, AKSİS sistemi üzerinden ders bazlı olarak ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra “Sınav İşlemleri” menüsü altındaki “Sınav Kitapçığı” sekmesinden PDF formatındaki dokümanlara ulaşabilecek.





AUZEF sınav sonuçları için tahmini tarih

AUZEF final sınavı sonuçları, geçmiş dönemlerde olduğu gibi sınav tarihinden yaklaşık 10–15 gün sonra açıklanıyor. Bu doğrultuda 2025-2026 güz yarıyılı final sonuçlarının Ocak ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar önce auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinde duyurulacak, ardından AKSİS sistemine aktarılacak.





2025-2026 AUZEF sınav takvimi