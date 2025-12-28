Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AUZEF final soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2025 takvimi

AUZEF final soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2025 takvimi

23:1428/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
AUZEF final soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2025 takvimi
AUZEF final soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2025 takvimi

İstanbul Üniversitesi AUZEF bünyesinde 27-28 Aralık tarihlerinde yapılan 2025-2026 güz dönemi final sınavlarının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Üç oturumda gerçekleştirilen sınavların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, AKSİS üzerinden yayımlanacak PDF dokümanları bekliyor. Üniversite henüz resmi bir tarih açıklamadı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavları, 27–28 Aralık hafta sonunda tamamlandı. Türkiye genelinde 81 ilde ve KKTC dâhil 130 sınav merkezinde yapılan sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam üç oturumda gerçekleştirildi. Her ders için adaylara 20 soru yöneltildi ve 30 dakikalık süre tanındı.


AUZEF final soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Sınavların sona ermesiyle birlikte öğrenciler, net hesaplaması yapabilmek için AUZEF soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. İstanbul Üniversitesi cephesinden şu ana kadar resmi bir takvim paylaşılmadı. Ancak önceki dönem uygulamaları dikkate alındığında, sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınavlardan sonraki birkaç gün içinde ya da en geç bir hafta içerisinde erişime açılması öngörülüyor.


Soru kitapçıkları AKSİS üzerinden yayımlanacak

AUZEF’e ait sınav soruları, AKSİS sistemi üzerinden ders bazlı olarak ilan edilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra “Sınav İşlemleri” menüsü altındaki “Sınav Kitapçığı” sekmesinden PDF formatındaki dokümanlara ulaşabilecek.


AUZEF sınav sonuçları için tahmini tarih

AUZEF final sınavı sonuçları, geçmiş dönemlerde olduğu gibi sınav tarihinden yaklaşık 10–15 gün sonra açıklanıyor. Bu doğrultuda 2025-2026 güz yarıyılı final sonuçlarının Ocak ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar önce auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinde duyurulacak, ardından AKSİS sistemine aktarılacak.


2025-2026 AUZEF sınav takvimi

Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavları 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi ara sınavları 25-26 Nisan, final sınavları 6-7 Haziran, bütünleme sınavları ise 11-12 Temmuz 2026’da gerçekleştirilecek. Mezuniyet için üç ders sınavı ise 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

#auzef
#i̇stanbul üniversitesi
#final sınavları
#sınav sonuçları
#cevap anahtarı
#soru kitapçıkları
#aksi̇s
#açık ve uzaktan eğitim
#üniversite sınavları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şanlıurfa’da okullar tatil mi 29 Aralık? Şanlıurfa Valiliğinden son dakika açıklama