Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

"Karagöl dört mevsim güzel ama kışın bambaşka"

Yaklaşık 15 kişilik bir grupla bölgede kamp yapan Ali Armutçu, Karagöl’ün her mevsim güzel olduğunu ancak kışın oluşan sessizlik, beyaz örtü ve göl manzarasının bambaşka bir atmosfer sunduğunu belirtti.





Kar yağışıyla bölgeyi ziyarete geldiğini anlatan Can Haydar da Karagöl'ün şehir merkezine yakın olması nedeniyle kışın da doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunduğunu ifade etti.





Yetkililer ise Karagöl çevresinde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini, bölgeye gidecek ziyaretçilere yol durumunu kontrol etmeleri ve uygun ekipman kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.