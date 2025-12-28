Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmeleri sonrasında ülkenin büyük kısmında soğuk ve kar yağışlı hava ektisini gösteriyor. Başkent Ankara'da da özellikle yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde kar yağışının aralıklarla etkili olmaya başladığı bildirildi. Öğrenciler ise kar yağışıyla birlikte okullar yarın tatil mi? sorusunu merak etmeye başladı. İşte başkentteki kar yağışında son durum ve kar tatili hakkında bilgiler...
Ankara'da kar yağışı başladı. Kentin yüksek bölgelerindeki bazı ilçelerde kar etkisini artırırken, hem veliler hem de öğrenciler kar tatili olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Ankara Valiliğinin tatil ile ilgili henüz resmi bir açıklaması yer almasa da kar yağışının şiddetini arttırması durumunda tatil kararları açıklanabilir. İşte Ankara'daki kar yağışında son durum ve tatil detayları.
ANKARA'DA YARIN (29 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından tatil konusu gündeme geldi. Ancak Ankara Valiliği okulların tatil edilmesine yönelik henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kar tatili ilan edilmesi durumunda sayfamızda anlık olarak paylaşacağız.
Karagöl'e mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.
Kavak ve Yıldırım Dağları eteklerinde yer alan 1600 rakımlı Karagöl'de, kar yağışıyla ağaçlar karla kaplanırken, göl çevresinde oluşan beyaz örtü ziyaretçilere eşsiz bir manzara sundu.
Kimi doğaseverler göl çevresinde karda yürüyüş yaparken, kimileri de beyaz manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çekti.
Ailesiyle bölgeye gelen bazı ziyaretçiler ise soğuk havaya aldırmadan karda mangal yaparak keyifli vakit geçirdi. Çocuklar kar topu oynarken, fotoğrafçılar Karagöl'ün kış güzelliğini görüntülemeye çalıştı.
"Karagöl dört mevsim güzel ama kışın bambaşka"
Yaklaşık 15 kişilik bir grupla bölgede kamp yapan Ali Armutçu, Karagöl’ün her mevsim güzel olduğunu ancak kışın oluşan sessizlik, beyaz örtü ve göl manzarasının bambaşka bir atmosfer sunduğunu belirtti.
Kar yağışıyla bölgeyi ziyarete geldiğini anlatan Can Haydar da Karagöl'ün şehir merkezine yakın olması nedeniyle kışın da doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunduğunu ifade etti.
Yetkililer ise Karagöl çevresinde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini, bölgeye gidecek ziyaretçilere yol durumunu kontrol etmeleri ve uygun ekipman kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.