Kırşehir'de kar yağışı etkilisini göstermeye başladı. Kar yağışının ardından çocuklar kar topu oynamak için sokağa çıktı. Kırşehir'de kar yağışının ardından okulların tatil edilip edilmediği de merak edildi. Peki yarın Kırşehir'de okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi? İşte detaylar...
Ülkenin büyük kısmında soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Kırşehir'de de özellikle akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla beraber birçok çocuk kar topu oynamak için sokaklara çıkarken, tatil konusu da merak edilmeye başlandı. İşte kentte son durum ve tatil detayları..
KIRŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)
Kırşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Kırşehir’de olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kırşehir’de kar yağışı başladı, çocuklar kendini dışarı attı
Kırşehir’de etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Çocuklar kendilerini sokağa atarak karın keyfini çıkardı.
Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaza büründü. Karın başlamasıyla birlikte çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynadı.
Karayolları ekipleri de muhtemel olumsuzluklara karşı harekete geçti. Ankara-Kayseri karayolu başta olmak üzere sorumluluk alanlarında buzlanmaya karşı tuzlama ve yol güvenliği çalışmaları başlatıldı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları, hız ve takip mesafesine uymaları konusunda uyardı. Kar yağışının gece saatlerinde yer yer devam etmesinin beklendiği bildirildi.