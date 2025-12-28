Yeni Şafak
23:5728/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
AA
Şanlıurfa’da okullar tatil mi 29 Aralık? Şanlıurfa Valiliğinden son dakika açıklama

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde etkisini arttıran soğuk ve karlı havanın Şanlıurfa'da da beklenmesiyle birlikte, olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçe hariç okullarda eğitime ara verildi. İşte Şanlıurfa'da okulların tatil edilmesi hakkında valiliğin yaptığı açıklamalar.

Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte, Şanlıurfa'da da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öğrenciler ise okullar yarın tatil mi? sorusunu merak ederken, resmi açıklama valilikten geldi. İşte Şanlıurfa Valiliğinin kar tatili açıklaması.


ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 29 ARALIK

Şanlıurfa Valiliği, beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle
yarın (29 Aralık Pazartesi) Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."



