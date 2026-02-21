12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi

Adalet reformu çerçevesinde hazırlıkları sürdüğü belirtilen 12. Yargı Paketi’nin, TBMM’ye sunulmasının ardından ilgili komisyonda görüşülmesi ve sonrasında Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor. Takvim, Meclis çalışma programına göre netleşecek. Paket yasalaştıktan sonra ise Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Kamuoyunda en çok merak edilen başlıkların başında olası bir af düzenlemesi geliyor. Ancak paket içeriğine ilişkin resmi metin açıklanmadan kapsamın netleşmesi mümkün değil. Önceki yargı paketlerinde infaz düzenlemeleri ve bazı suç tiplerine yönelik değişiklikler yapılmıştı. Yeni pakette de infaz sistemi, ceza süreleri ve yargılama süreçlerine dair düzenlemelerin yer alabileceği konuşuluyor.
12. YARGI PAKETİ SON DURUM
Bakan Gürlek, 20 yılı aşkın süredir Adalet Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğunu kaydederek, adalet teşkilatının bütün fertlerinin özveriyle çalıştığını belirtti.
Bakan Gürlek, gençlerin suç çeteleri tarafından kullanılmasının önüne geçmek üzere çalışmalara devam ettiklerini aktararak, 11. Yargı Paketi’nde bu konuda düzenlemeler yapıldığını kaydetti. 12. Yargı Paketi hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Bakan Gürlek, suç örgütlerinin kanuni boşluklardan faydalandığını dile getirdi.
Atlas ve Minguzzi cinayetleri sonrasında acılı aileleri aradığını anlatan Bakan Gürlek, “Yani çocuk kavramını biraz ele almamız gerekiyor. Yani 12-18 yaş aralığı çocuk kavramı sayılıyor. İşte bizim ceza kanunumuzda 12-15 yaş grubu var. Bir de 15-18 yaş grubu var. Bunlarla ilgili inşallah Meclis irademizle aynı yönde düşüneceğini düşünüyorum. Bu konuda çalışma yapacağız. Biz kesinlikle sokak çetelerine göz açtırmayacağız.” dedi.
AF VAR MI?
Geçtiğimiz dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 Ocak 2026 tarihinde TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç,
“Yeni bir İnfaz Kanunu şu anda söz konusu değil. Af söylentileri vesaire bunlar kesinlikle söz konusu değil. Şu anda Meclis, Yargı Reformu Strateji kapsamında yargı paketlerini peyderpey gündeme getiriyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik destek vermeye devam ediyoruz. 10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık. Milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik.
Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya, uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya, duruşmaların daha sadeleştirilmesine, arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak. 12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor." ifadelerini kullandı.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "Hazırlık çalışmalarını tamamladığımız 11. ve 12. yargı paketleriyle adalet sistemimizin etkinliğini artırmayı ve yargı süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz." dedi.
Adalet Bakanı Tunç, adalet anlayışının durağan olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin son çeyrek asırda hukuk alanında da büyük bir dönüşüm ve ilerleme sağlandığını belirtti.
Söz konusu dönemde temel kanunların tümünün yenilendiğini dile getiren Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile reform adımlarının kararlılıkla atıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak 2025'te Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi'nin kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Belgede, 5 temel amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetle geleceğe yönelik bir yol haritası belirledik." değerlendirmesinde bulundu.
Belgeyi, "Özgürlüğün, güvenin ve hakkın adaletle buluştuğu bir Türkiye vizyonunun ifadesi" şeklinde niteleyen Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz adaleti daha erişilebilir kılmak, yargılamaların makul sürede sonuçlanmasını sağlamak ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini daha da artırmaktır." sözlerini sarf etti.
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde taahhüt edilen hedefleri hayata geçirdiklerini kaydeden Tunç, 10. Yargı Paketi'yle infazla ilgili düzenlemelerin hayata geçirildiğini, ceza adaleti sisteminin güçlendirildiğini, bazı suçlarda caydırıcılığın sağlandığını, Noterlik Kanunu'nun da yeniden gözden geçirildiğini anlattı.
"Hazırlık çalışmalarını tamamladığımız 11. ve 12. yargı paketleriyle adalet sistemimizin etkinliğini daha da artırmayı ve yargı süreçlerini daha da hızlandırmayı hedefliyoruz." diye konuşan Tunç, şöyle devam etti:
"11. Yargı Paketi'yle ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yaptırım sisteminin caydırıcılığını artırmaya ve bilişim suçlarıyla daha etkin mücadeleye yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin takdirlerine arz etmeyi planlıyoruz. 12. Yargı Paketi'yle de hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, avukatların bilgi ve belge temin etmelerinin kolaylaştırılması ve noter yardımcılığı kurumunun ihdas edilmesi gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz.