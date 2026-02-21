Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde Bursa etabı için kura heyecanı yaşandı. 21 Şubat Cumartesi günü 17 bin 225 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenirken, asil ve yedek isim listeleri kamuoyuna duyuruldu. Gözler şimdi e-Devlet sorgulama ekranında. Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Bursa’da TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 17 bin 225 konut için kura çekimi 21 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirildi. Hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenirken, sonuçlar YouTube canlı yayını ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Asil ve yedek listeye giren isimler başvuru sahipleri tarafından araştırılıyor.
TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Bursa kura çekilişi 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleşiyor. Kura çekilişi Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenleniyor.