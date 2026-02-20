Yeni Şafak
TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

20/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün kurası çekilen illerden biri Adana oldu. Merkez, Çukurova, Sarıçam, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık ilçelerinde inşa edilecek 12 bin 400 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Adana TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Adana kura çekimi, 20 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter huzurunda Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda yapıldı. Adana TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte 2026 Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın

