Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün kurası çekilen illerden biri Adana oldu. Merkez, Çukurova, Sarıçam, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık ilçelerinde inşa edilecek 12 bin 400 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Adana TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

1 /187 TOKİ Adana kura çekimi, 20 Şubat Cuma günü gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter huzurunda Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda yapıldı. Adana TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte 2026 Adana TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

2 /187

3 /187

4 /187

5 /187

6 /187

7 /187

8 /187

9 /187

10 /187

11 /187

12 /187

13 /187

14 /187

15 /187

16 /187

17 /187

18 /187

19 /187

20 /187

21 /187

22 /187

23 /187

24 /187

25 /187

26 /187

27 /187

28 /187

29 /187

30 /187

31 /187

32 /187

33 /187

34 /187

35 /187

36 /187

37 /187

38 /187

39 /187

40 /187

41 /187

42 /187

43 /187

44 /187

45 /187

46 /187

47 /187

48 /187

49 /187

50 /187

51 /187

52 /187

53 /187

54 /187

55 /187

56 /187

57 /187

58 /187

59 /187

60 /187

61 /187

62 /187

63 /187

64 /187

65 /187

66 /187

67 /187

68 /187

69 /187

70 /187

71 /187

72 /187

73 /187

74 /187

75 /187

76 /187

77 /187

78 /187

79 /187

80 /187

81 /187

82 /187

83 /187

84 /187

85 /187

86 /187

87 /187

88 /187

89 /187

90 /187

91 /187

92 /187

93 /187

94 /187

95 /187

96 /187

97 /187

98 /187

99 /187

100 /187

101 /187

102 /187

103 /187

104 /187

105 /187

106 /187

107 /187

108 /187

109 /187

110 /187

111 /187

112 /187

113 /187

114 /187

115 /187

116 /187

117 /187

118 /187

119 /187

120 /187

121 /187

122 /187

123 /187

124 /187

125 /187

126 /187

127 /187

128 /187

129 /187

130 /187

131 /187

132 /187

133 /187

134 /187

135 /187

136 /187

137 /187

138 /187

139 /187

140 /187

141 /187

142 /187

143 /187

144 /187

145 /187

146 /187

147 /187

148 /187

149 /187

150 /187

151 /187

152 /187

153 /187

154 /187

155 /187

156 /187

157 /187

158 /187

159 /187

160 /187

161 /187

162 /187

163 /187

164 /187

165 /187

166 /187

167 /187

168 /187

169 /187

170 /187

171 /187

172 /187

173 /187

174 /187

175 /187

176 /187

177 /187

178 /187

179 /187

180 /187

181 /187

182 /187

183 /187

184 /187

185 /187

186 /187