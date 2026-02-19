Oruç açarken hangi dualar okunur? Ramazan’da iftar duası Arapça ve Türkçe okunuşu





İftarda okunabilecek diğer dualar





İftar vaktinde yapılan duaların kabulüne dair inanç, Müslümanlar için bu anı daha da kıymetli kılar. Oruç açarken şu dua da okunur:





“Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel minni, inneke entes semiul alim.”





Türkçe anlamı ise şöyledir:

“Allah’ım, senin için oruç tuttum ve senin verdiğin rızıkla iftar ettim. Sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tesbih ederim. Duamı kabul buyur. Şüphesiz sen işiten ve bilensin.”



