Oruç açarken hangi dualar okunur? Ramazan’da iftar duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde milyonlarca Müslüman ilk iftar için hazırlıklarını tamamladı. Akşam ezanıyla birlikte açılacak oruçlar öncesinde “iftar duası Arapça okunuşu”, “iftarda hangi dualar okunur” ve “oruç nasıl açılır” soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte iftar duasının metni ve anlamı.
Ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başlamasıyla birlikte Türkiye’de ve İslam dünyasında ilk oruçlar tutuldu. Gün boyu ibadetle geçirilen saatlerin ardından akşam ezanıyla birlikte iftar sofraları kurulacak. Bu süreçte özellikle “iftar duası”, “oruç açarken okunacak dua” ve “iftar duası Arapça-Türkçe” aramaları yoğunluk kazandı.
Oruç nasıl açılır?
İslam’da farz ibadetlerden biri olan oruç, akşam ezanının okunmasıyla sona erer. Geleneksel olarak oruç; hurma, su ya da zeytinle açılır. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz iftarını öncelikle taze hurmayla yapar, bulunmadığı durumlarda kuru hurma tercih eder, o da yoksa su içerdi. Hurmanın bereket, suyun ise temizleyici olduğu ifade edilir.
İftar duası Arapça okunuşu
“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”
İftar duasının Türkçe anlamı
“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim ve sana dayandım. Verdiğin nimetle orucumu açtım. Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek hatalarımı bağışla.”
İftarda okunabilecek diğer dualar
İftar vaktinde yapılan duaların kabulüne dair inanç, Müslümanlar için bu anı daha da kıymetli kılar. Oruç açarken şu dua da okunur:
“Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel minni, inneke entes semiul alim.”
Türkçe anlamı ise şöyledir:
“Allah’ım, senin için oruç tuttum ve senin verdiğin rızıkla iftar ettim. Sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tesbih ederim. Duamı kabul buyur. Şüphesiz sen işiten ve bilensin.”
İftardan önce Euzü ve Besmele çekildikten sonra şu dua okunabilir:
"Allahümme yâ vâsi’al-mağfireh, iğfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb."
Anlamı:
"Ey mağfireti çok geniş olan Allah'ım! Kıyamet günü hesaba çekilirken, beni, ana babamı, hocamı, erkek ve kadın bütün müminleri affet!"
Açlık ve susuzluk bittiğinde okunacak dua
Oruç açarken birkaç lokma yedikten sonra şu dua okunur:
"Zehebezzama' vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ."
Anlamı:
"Açlık, susuzluk bitti. İnşallah sevabına da kavuştuk." [İbni Mace]
Enes b. Mâlik"ten rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) insanlarla birlikte iftar ettiğinde şöyle derdi: “Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin ve üzerinize melekler insin.” (DM1805 Dârimî, Savm, 51)
Zeyd b. Hâlid el-Cühenî"nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap verilir; oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksiltilmez.” (T807 Tirmizî, Savm, 82)
Câbir"in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennem ateşinden) azat edilenler vardır. Bu (azat etme işlemi Ramazan"da) her gece olur.” (İM1643 İbn Mâce, Sıyâm, 2)