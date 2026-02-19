Konya Ramazan imsakiyesi 2026: Konya'da ilk gün iftar saat kaçta? Konya sahur ve iftar saatleri

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Konya iftar vakti ve imsak saatleri en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. 2026 Ramazan İmsakiyesi’ni yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya için sahur ve akşam ezanı saatlerini duyurdu. Buna göre Konya’da ilk iftar 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:39’da açılacak.

Konya’da ilk gün imsak ve iftar saatleri

Resmi takvime göre Ramazan’ın birinci günü 19 Şubat 2026’da imsak vakti 06:08, akşam ezanı 18:39 ve yatsı namazı 19:55 olarak belirlendi. İkinci gün 20 Şubat’ta imsak 06:06’ya, iftar saati ise 18:40’a kayıyor. Günler ilerledikçe sahur vakti erkene çekilirken, akşam ezanı dakikalar halinde ileriye gidiyor.

29 günlük Konya Ramazan imsakiyesi

Konya’da 29 gün sürecek Ramazan boyunca imsak vakti 05:28’e kadar gerilerken, ayın son günü olan 19 Mart 2026’da iftar saati 19:07’ye ulaşıyor. Yatsı ve teravih namazı saatleri de her gün birkaç dakika değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar, Konya imsakiyesi 2026 verilerini esas alarak sahur ve iftar hazırlıklarını planlıyor.

Konya Ramazan İmsakiyesi 2026

1. Gün: 19 Şubat 2026 - İmsak 06:08 – Akşam 18:39 – Yatsı 19:55

2. Gün: 20 Şubat 2026 - İmsak 06:06 – Akşam 18:40 – Yatsı 19:56

3. Gün: 21 Şubat 2026 - İmsak 06:05 – Akşam 18:41 – Yatsı 19:57

4. Gün: 22 Şubat 2026 - İmsak 06:04 – Akşam 18:43 – Yatsı 19:58

5. Gün: 23 Şubat 2026 - İmsak 06:03 – Akşam 18:44 – Yatsı 19:59

6. Gün: 24 Şubat 2026 - İmsak 06:02 – Akşam 18:45 – Yatsı 20:00

7. Gün: 25 Şubat 2026 - İmsak 06:00 – Akşam 18:46 – Yatsı 20:01

8. Gün: 26 Şubat 2026 - İmsak 05:59 – Akşam 18:47 – Yatsı 20:02

9 Gün: 27 Şubat 2026 - İmsak 05:58 – Akşam 18:48 – Yatsı 20:03

10 Gün: 28 Şubat 2026 - İmsak 05:56 – Akşam 18:49 – Yatsı 20:04

11 Gün: 01 Mart 2026 - İmsak 05:55 – Akşam 18:50 – Yatsı 20:05

12 Gün: 02 Mart 2026 - İmsak 05:54 – Akşam 18:51 – Yatsı 20:06

13 Gün: 03 Mart 2026 - İmsak 05:52 – Akşam 18:52 – Yatsı 20:07

14 Gün: 04 Mart 2026 - İmsak 05:51 – Akşam 18:53 – Yatsı 20:08

15 Gün: 05 Mart 2026: - İmsak 05:49 – Akşam 18:54 – Yatsı 20:09

16 Gün: 06 Mart 2026 - İmsak 05:48 – Akşam 18:55 – Yatsı 20:10

17 Gün: 07 Mart 2026 - İmsak 05:46 – Akşam 18:56 – Yatsı 20:11

18 Gün: 08 Mart 2026 - İmsak 05:45 – Akşam 18:57 – Yatsı 20:12

19 Gün: 09 Mart 2026 - İmsak 05:44 – Akşam 18:58 – Yatsı 20:13

20 Gün: 10 Mart 2026 - İmsak 05:42 – Akşam 18:59 – Yatsı 20:14

21 Gün: 11 Mart 2026 - İmsak 05:40 – Akşam 19:00 – Yatsı 20:15

22 Gün: 12 Mart 2026 - İmsak 05:39 – Akşam 19:01 – Yatsı 20:16

23 Gün: 13 Mart 2026 - İmsak 05:37 – Akşam 19:02 – Yatsı 20:17

24. Gün: 14 Mart 2026 - İmsak 05:36 – Akşam 19:02 – Yatsı 20:18

25 Gün: 15 Mart 2026 - İmsak 05:34 – Akşam 19:03 – Yatsı 20:19

26. Gün: 16 Mart 2026 - İmsak 05:33 – Akşam 19:04 – Yatsı 20:20

27. Gün: 17 Mart 2026 - İmsak 05:31 – Akşam 19:05 – Yatsı 20:21

28. Gün: 18 Mart 2026 - İmsak 05:30 – Akşam 19:06 – Yatsı 20:22

29. Gün: 19 Mart 2026 - İmsak 05:28 – Akşam 19:07 – Yatsı 20:23

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

Oruç Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olanlara farzdır. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/87) Oruç tutmakla yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde yolculuk, hastalık, yaşlılık, gebe veya emzikli olmak gibi bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Bu kişilerin mazeretleri geçici ise daha sonra kaza etmeleri, ölünceye kadar kalıcı ise her bir gün için bir fidye vermeleri gerekir.

Diğer yandan kadınların hayız ve nifas halinde oruç tutmaları haramdır, bu şekilde tuttukları oruç geçersiz olur. Bu hallerinde tutamadıkları oruçları daha sonra kaza etmeleri gerekir.