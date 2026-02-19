Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Nottingham Forest’ı Kadıköy’de ağırlıyor. 19 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak kritik mücadele TRT 1’den şifresiz canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesi İstanbul’da avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. 19 Şubat 2026 Perşembe günü Kadıköy’deki Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Temsilcimiz, İstanbul’daki ilk randevuda galip gelerek 26 Şubat’ta İngiltere’de oynanacak rövanş öncesinde avantajı eline almak istiyor.
Fenerbahçe - Nottingham Forest karşılaşması 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran TRT 1, mücadeleyi şifresiz olarak ekranlara taşıyacak.
Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat 2026’da İngiltere’de oynanacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.
Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı.
4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.
Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.
Vitor Pereira bu kez rakip
Nottingham Forest cephesinde teknik direktör değişikliği dikkat çekiyor. Son olarak göreve getirilen Vitor Pereira, geçmişte iki farklı dönemde Fenerbahçe’yi çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, bu kez Kadıköy’e rakip takımın başında çıkacak.
Pereira, sarı-lacivertli ekipteki ilk döneminde 61 maçta 2.07, ikinci döneminde ise 25 karşılaşmada 1.60 puan ortalaması yakalamıştı.
Fenerbahçe'de 2 eksik
Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.
Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez yarın takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.
2 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında.
İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, yarınki maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Fenerbahçe’nin sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.