Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? Yayın bilgileri

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek.





Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.





Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı.





4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.





Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.



