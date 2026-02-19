Yeni Şafak
Trump: Hamas çaba gösterdi haklarını vermek lazım

18:0819/02/2026, Perşembe
Gazze Barış Kurulu, ABD'nin Başkenti Vaşington'da toplandı. Toplantı öncesi konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas çaba gösterdi, haklarını vermek lazım." dedi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gazze'de son görünmüyordu. Liderlerin katılımı ile ilerleme sağlandı. Gazze'deki savaş bitti ufak alevler var belki. Silahlarını bırakacağız dediler silah bırakmazlarsa sertlikle karşılaşacaklar. Ateşkes devam ediyor. bütün rehineler geri alındı. Hamas bu konuda çok fazla çaba gösterdi. Onlara da hakkını vermem gerekiyor.

İran'la ilgili yapmamız gereken şeyler var. Nükleer silahlara sahip olamazlar. Nükleer silah olursa Orta Doğu'da barış olmaz. Çok güçlü bir şekilde nükleer silaha sahip olamayacaklarını söyledik. Belki 10 gün içerisinde anlaşma yapabiliriz.

Birlikte Gazze'nin doğru şekilde yönetildiğinden emin olacağız. Orta Doğu'yla alakası olmayan ülkeler bile bu işin içerisinde. Bana sürekli oraya asker gönderelim diyorlar ama buna gerek kalacağını sanmıyorum.

Bugün Kazakistan, Azerbaycan, BAE, Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in 7 milyar dolardan fazla katkı yaptığını açıklamaktan onur duyuyorum."

Ayrıntılar Geliyor...

