Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Denizli iftar vakti: Denizli imsakiye sahur - iftar vakitleri, sabah ve akşam ezan saatleri

Denizli iftar vakti: Denizli imsakiye sahur - iftar vakitleri, sabah ve akşam ezan saatleri

16:5719/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Denizli iftar vakti akşam ezan saati
Denizli iftar vakti akşam ezan saati

Ramazan iftar vakti Denizli’de yaşayan vatandaşlar için her gün büyük bir merak konusu olurken, özellikle Denizli ezan saati araştırmaları akşam saatlerine doğru hız kazanıyor. Ramazan boyunca oruçlarını açmak isteyenler, Denizli akşam ezan saati bilgisini günlük olarak kontrol ederek hazırlıklarını buna göre yapıyor. Diyanet verilerine göre 19 Şubat Perşembe günü Denizli iftar saati 18:53. İşte Denizli imsakiye sahur ve iftar vakitleri, sabah ve akşam ezan saatleri.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk oruçlarını tuttu ve şimdi iftar vaktini bekliyor. Özellikle Ramazan iftar vakti araştırmaları artarken, Denizli’de yaşayanlar güncel Denizli ezan saatini öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Oruçların açılacağı Denizli akşam ezan saati, her gün birkaç dakika değişiklik gösterebildiği için yakından takip ediliyor. Diyanet tarafından açıklanan Denizli iftar saati ile birlikte sofralar hazırlanıyor ve akşam ezanının okunmasıyla oruçlar dualarla açılıyor.

Denizli iftar saati bugün saat kaçta?

19 Şubat Perşembe Denizli iftar vakti: 18:53

Denizli imsakiye iftar vakitleri

20 Şubat 2026 CumaDenizli iftar vakti 18:54

21 Şubat 2026 Cumartesi Denizli iftar vakti 18:55

22 Şubat 2026 Pazar Denizli iftar vakti 18:56

23 Şubat 2026 Pazartesi Denizli iftar vakti 18:57

24 Şubat 2026 Salı Denizli iftar vakti 18:58

25 Şubat 2026 Çarşamba Denizli iftar vakti 18:59

#Denizli
#Denizli ezan
#Denizli iftar vakti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da 19 Şubat 2026 iftar saati kaçta okunacak? İlk iftara ne kadar kaldı? Diyanet İstanbul İmsakiyesi