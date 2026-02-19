Denizli iftar vakti: Denizli imsakiye sahur - iftar vakitleri, sabah ve akşam ezan saatleri

Ramazan iftar vakti Denizli’de yaşayan vatandaşlar için her gün büyük bir merak konusu olurken, özellikle Denizli ezan saati araştırmaları akşam saatlerine doğru hız kazanıyor. Ramazan boyunca oruçlarını açmak isteyenler, Denizli akşam ezan saati bilgisini günlük olarak kontrol ederek hazırlıklarını buna göre yapıyor. Diyanet verilerine göre 19 Şubat Perşembe günü Denizli iftar saati 18:53. İşte Denizli imsakiye sahur ve iftar vakitleri, sabah ve akşam ezan saatleri.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk oruçlarını tuttu ve şimdi iftar vaktini bekliyor. Özellikle Ramazan iftar vakti araştırmaları artarken, Denizli’de yaşayanlar güncel Denizli ezan saatini öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Oruçların açılacağı Denizli akşam ezan saati, her gün birkaç dakika değişiklik gösterebildiği için yakından takip ediliyor. Diyanet tarafından açıklanan Denizli iftar saati ile birlikte sofralar hazırlanıyor ve akşam ezanının okunmasıyla oruçlar dualarla açılıyor.
Denizli iftar saati bugün saat kaçta?
19 Şubat Perşembe Denizli iftar vakti: 18:53
Denizli imsakiye iftar vakitleri
20 Şubat 2026 CumaDenizli iftar vakti 18:54
21 Şubat 2026 Cumartesi Denizli iftar vakti 18:55
22 Şubat 2026 Pazar Denizli iftar vakti 18:56
23 Şubat 2026 Pazartesi Denizli iftar vakti 18:57
24 Şubat 2026 Salı Denizli iftar vakti 18:58
25 Şubat 2026 Çarşamba Denizli iftar vakti 18:59