Denizli iftar vakti: Denizli imsakiye sahur - iftar vakitleri, sabah ve akşam ezan saatleri

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk oruçlarını tuttu ve şimdi iftar vaktini bekliyor. Özellikle Ramazan iftar vakti araştırmaları artarken, Denizli’de yaşayanlar güncel Denizli ezan saatini öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Oruçların açılacağı Denizli akşam ezan saati, her gün birkaç dakika değişiklik gösterebildiği için yakından takip ediliyor. Diyanet tarafından açıklanan Denizli iftar saati ile birlikte sofralar hazırlanıyor ve akşam ezanının okunmasıyla oruçlar dualarla açılıyor.