Başvuru yapmayan emekli ikramiyesi alamayacak: 28 Şubat son tarih

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak ödenen tutarın 2026’da artıp artmayacağı merak edilirken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yapılacak resmi açıklamaları bekliyor.
Milyonlarca emekli için Ramazan ayının en önemli gündemlerinden biri bayram ikramiyesi oldu. Geçen yıl 4 bin TL olarak hesaplara yatırılan ödemenin bu yıl zamlanıp zamlanmayacağına ilişkin beklentiler artarken, gözler açıklanacak yeni tutara çevrildi.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, 2025 yılında yapılan yüzde 33,33'lük artışla 4 bin TL seviyesine yükseltilmişti. 2026 yılı için ise ikramiyenin 5 bin TL'ye çıkarılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Ekonomi yönetimi, olası artışın bütçeye etkisini değerlendirirken farklı senaryolar üzerinde hesaplamalarını sürdürüyor. Nihai rakamın, yürütülen teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
İKRAMİYE ARTIŞI İÇİN KANUN DÜZENLEMESİ GEREKİYOR
Bayram ikramiyesinde artış yapılması halinde bunun yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekecek. İlgili bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.
Kabine toplantısında ele alınacak teklifin, Ramazan ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmesi planlanıyor. Düzenleme önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul'da oylanacak. Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
Bayram ikramiyesi ödemesinden yalnızca emekliler değil, farklı hak sahipleri de yararlanıyor.
İkramiye alabilecek gruplar şöyle:
SGK'dan emekli aylığı alanlar
Yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar
Ölüm aylığı ve ölüm geliri alan hak sahipleri
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
Şehit yakınları ve gaziler
Muharip gaziler
Güvenlik korucuları
Şampiyon sporcular
Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR ALACAK?
Bayram ikramiyesi ödemesi herkes için aynı tutarda yapılmıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranlarına göre ödeme alıyor.
Eşten maaş alanlar: %75
Emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar: %50
Yetim aylığı alanlar: %25
Eğer 2026 yılında ikramiye tutarı 5 bin TL olarak belirlenirse;
%75 oranında hak sahibi olanlar 3.750 TL,
%50 oranında hak sahibi olanlar 2.500 TL,
%25 oranında hak sahibi olanlar ise 1.250 TL ödeme alacak.
17,7 MİLYON EMEKLİYE 150 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE ÖDEME
2026 yılında yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin toplam tutarının 150 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Kamu maliyesi açısından önemli bir kalem oluşturan ikramiyeler, her yıl bütçede ciddi bir paya ulaşıyor. 2025 yılında yalnızca Kurban Bayramı döneminde 57,4 milyar TL ödeme yapılırken, yıl genelinde toplam tutar 100 milyar TL'yi geçmişti. 2024 yılında ise bayram ikramiyeleri için ödenen toplam miktar 84,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.
2026 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Geçmiş yıllardaki ödeme takvimleri dikkate alındığında, ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.