Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Başvuru yapmayan emekli ikramiyesi alamayacak: 28 Şubat son tarih

Başvuru yapmayan emekli ikramiyesi alamayacak: 28 Şubat son tarih

12:2419/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak ödenen tutarın 2026’da artıp artmayacağı merak edilirken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yapılacak resmi açıklamaları bekliyor.

Milyonlarca emekli için Ramazan ayının en önemli gündemlerinden biri bayram ikramiyesi oldu. Geçen yıl 4 bin TL olarak hesaplara yatırılan ödemenin bu yıl zamlanıp zamlanmayacağına ilişkin beklentiler artarken, gözler açıklanacak yeni tutara çevrildi.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, 2025 yılında yapılan yüzde 33,33'lük artışla 4 bin TL seviyesine yükseltilmişti. 2026 yılı için ise ikramiyenin 5 bin TL'ye çıkarılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Ekonomi yönetimi, olası artışın bütçeye etkisini değerlendirirken farklı senaryolar üzerinde hesaplamalarını sürdürüyor. Nihai rakamın, yürütülen teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

İKRAMİYE ARTIŞI İÇİN KANUN DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

Bayram ikramiyesinde artış yapılması halinde bunun yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekecek. İlgili bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Kabine toplantısında ele alınacak teklifin, Ramazan ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmesi planlanıyor. Düzenleme önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul'da oylanacak. Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesi ödemesinden yalnızca emekliler değil, farklı hak sahipleri de yararlanıyor.

İkramiye alabilecek gruplar şöyle:

 SGK'dan emekli aylığı alanlar

 Yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

 Ölüm aylığı ve ölüm geliri alan hak sahipleri

 Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

 Şehit yakınları ve gaziler

 Muharip gaziler

 Güvenlik korucuları

 Şampiyon sporcular

 Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR ALACAK?

Bayram ikramiyesi ödemesi herkes için aynı tutarda yapılmıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranlarına göre ödeme alıyor.

 Eşten maaş alanlar: %75

 Emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar: %50

 Yetim aylığı alanlar: %25

Eğer 2026 yılında ikramiye tutarı 5 bin TL olarak belirlenirse;

 %75 oranında hak sahibi olanlar 3.750 TL,

 %50 oranında hak sahibi olanlar 2.500 TL,

 %25 oranında hak sahibi olanlar ise 1.250 TL ödeme alacak.

17,7 MİLYON EMEKLİYE 150 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE ÖDEME

2026 yılında yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin toplam tutarının 150 milyar TL'yi aşması bekleniyor. Kamu maliyesi açısından önemli bir kalem oluşturan ikramiyeler, her yıl bütçede ciddi bir paya ulaşıyor. 2025 yılında yalnızca Kurban Bayramı döneminde 57,4 milyar TL ödeme yapılırken, yıl genelinde toplam tutar 100 milyar TL'yi geçmişti. 2024 yılında ise bayram ikramiyeleri için ödenen toplam miktar 84,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

2026 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Geçmiş yıllardaki ödeme takvimleri dikkate alındığında, ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

#emekli
#emekli bayram ikramiyesi
#Emekli bayram ikramiyesi 2026
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay İskenderun konut belirleme kurası çekilişi sonuçları isim listesi