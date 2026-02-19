Başvuru yapmayan emekli ikramiyesi alamayacak: 28 Şubat son tarih

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR ALACAK?

Bayram ikramiyesi ödemesi herkes için aynı tutarda yapılmıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranlarına göre ödeme alıyor.

Eşten maaş alanlar: %75

Emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar: %50

Yetim aylığı alanlar: %25

Eğer 2026 yılında ikramiye tutarı 5 bin TL olarak belirlenirse;

%75 oranında hak sahibi olanlar 3.750 TL,

%50 oranında hak sahibi olanlar 2.500 TL,

%25 oranında hak sahibi olanlar ise 1.250 TL ödeme alacak.