Hassasiyeti takdir topladı: Milli futbolcu taraftara imza verdi, telefonundaki ayet ortaya çıktı

19:1418/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Kenan Yıldız’ın duvar kağıdında Bakara Suresi’nin 152. Ayet-i Kerimesi yer aldı

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, RAMS Park çıkışında taraftarların imza isteğini geri çevirmedi. O anlarda kameralara yansıyan cep telefonu ekranındaki Bakara Suresi 152. ayet ve Kabe fotoğrafı, genç oyuncunun dini hassasiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

Juventus’un Türk milli futbolcusu Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turunda Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın ardından RAMS Park’ta sergilediği tavırla dikkat çekti. İstanbul’daki mücadelede süre alan genç oyuncu, stat çıkışında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

RAMS Park’ta imza isteğini geri çevirmedi

İtalya Serie A temsilcisi Juventus’un formasını taşıyan Yıldız, maç sonrası bir grup futbolseverin imza talebini kırmadı. Özellikle siyah-beyazlı ekibe ait bir formayı imzaladığı anlar objektiflere yansıdı. Türkiye’de yetişen ve Avrupa’da kariyerini sürdüren milli oyuncunun bu yaklaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Telefon ekranındaki ayet dikkat çekti

İmza verdiği sırada kameralara yansıyan cep telefonu ekranı ise ayrı bir gündem oluşturdu.
Kenan Yıldız’ın duvar kağıdında Bakara Suresi’nin 152. Ayet-i Kerimesi yer aldı. Aynı görüntüde Kabe-i Muazzama’nın fotoğrafının da bulunduğu görüldü.
Genç futbolcunun bu tercihi, inancına verdiği önemi ortaya koydu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) yeni mealine göre bu Ayet-i Kerime Türkçeye şu şekilde çevriliyor:

"Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin."

'Dövme yaptırma, günah' sözleri yeniden hatırlandı

Kenan Yıldız’ın dini hassasiyeti daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. Ağustos 2025’te bir havalimanında, imzasını dövme yaptırmak istediğini söyleyen bir taraftarına “Dövme yaptırma, günah. Günahı bana yazılır” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, o dönemde de geniş bir takdir toplamıştı.

Juventus ve A Milli Takım formasıyla kariyerini sürdüren Kenan Yıldız, saha içindeki performansının yanı sıra sergilediği bu duruşla da konuşulmaya devam ediyor.

