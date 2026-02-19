TOKİ Bursa kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Bursa kura çekiliş listesi

Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Bursa’da yapılacak olan 17 bin 225 konut için geri sayım başlarken kuranın ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Bursa kura çekimi 21 Şubat’ta saat 14:00’te Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu’nda yapılacak. TOKİ Bursa kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Bursa TOKİ kurasına gireceklerin isimleri.

1 /20 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Bursa kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14:00’te, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde, Bursa projesinde kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Bursa kura çekiliş listesi.

