Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Diyarbakır kura sonuçları: 500 bin konut Diyarbakır Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice, Silvan TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları: 500 bin konut Diyarbakır Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice, Silvan TOKİ kazananlar tam isim listesi

12:0619/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi netleşiyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kura çekimi, bugün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından çekiliyor. Kura töreni, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’nda saat 11.00’de başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, Diyarbakır TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden hak sahibi olup olmadıklarını öğreniyor. İşte TOKİ Diyarbakır kura sonuçları Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice, Silvan TOKİ kazananlar tam isim listesi.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Diyarbakır’da inşa edilecek 12 bin 165 konutun hak sahiplerinin belirlendiği Diyarbakır TOKİ kura çekimi bugün Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Diyarbakır kura sonuçları, 500 bin Diyarbakır Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ kura sonuçları Diyarbakır hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’ndaki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Diyarbakır TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


DİYARBAKIR TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

#TOKİ
#TOKİ Diyarbakır kurası
#Diyarbakır TOKİ kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Başvuru yapmayan emekli ikramiyesi alamayacak: 28 Şubat son tarih