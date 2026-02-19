TOKİ Diyarbakır kura sonuçları: 500 bin konut Diyarbakır Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice, Silvan TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi netleşiyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kura çekimi, bugün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından çekiliyor. Kura töreni, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’nda saat 11.00’de başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, Diyarbakır TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden hak sahibi olup olmadıklarını öğreniyor. İşte TOKİ Diyarbakır kura sonuçları Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice, Silvan TOKİ kazananlar tam isim listesi.
TOKİ kura sonuçları Diyarbakır hak sahipliği belirleme kurası sonuçları
Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’ndaki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Diyarbakır TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.