TOKİ tarafından başvurusu toplanan Ankara Polatlı 700/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 570 adet ve 3+1 nitelikli 168 adet konut olmak üzere toplam 738 adet konut arasından konut belirleme kurası çekilecek. Kura çekilişi bugün saat 14:00’da TOKİ tarafından yapılacak. İşte, TOKİ TOKİ Ankara Polatlı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Ankara Polatlı 700 / 250000 sosyal konut projesi hak sahipleri için; Ankara Polatlı Zafer Mahallesi 2. Etap 738 Adet Konut Projesinde inşa ettirilen 2+1 nitelikli 570 adet ve 3+1 nitelikli 168 adet konut olmak üzere toplam 738 adet konut arasından konut belirleme kurası çekilecek. İşte, TOKİ TOKİ Ankara Polatlı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 02 Mart – 06 Nisan 2026 tarihleri arasında T. Halk Bankası Polatlı Şubesi’nde imzalanacaktır Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış Temmuz 2026 tarihinde uygulanacaktır.