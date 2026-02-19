ASKİ su kesintisi olan mahalleler: Altındağ’da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın saat 01.00-10.00 arasında Altındağ’ın bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi olan mahalleler.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisinin yapılacağı açıklandı. İşte ASKİ su kesintisi olan yerler.
ALTINDAĞ’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 19.02.2026 01:00:00
Tamir Tarihi: 19.02.2026 10:00:00
Pursaklar İlçesi Tevfik İleri mahallesi Şeyh Mehmet Tayyip Baba caddesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karacaören Mahallesi