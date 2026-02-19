Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

17:1019/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Fatih Dönmez.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Fatih Dönmez.

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Dönmez’den boşalan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven getirildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan son atamalarla yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.

Atamalar, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak göreve gelmesinin ardından kamuoyuna duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Görev Değişimi

Karara göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Dönmez’den boşalan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven getirildi.

Diğer Atamalar

HSK kararları kapsamında yapılan diğer görevlendirmeler şöyle:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine görevlendirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Barış Kurt, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Fatih Dönmez

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

Fatih Dönmez, kariyerine Ankara'da savcı adayı olarak başladı.

Erdek, Silvan ve İstanbul Anadolu'da savcılık yaptı.

İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili olarak uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede rol aldı.

2025'te İstanbul Anadolu Başsavcısı, 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
#Fatih Dönmez
#Akın Gürlek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 19 Şubat il il akşam ezanı vakitleri ve iftar saatleri