Cumhurbaşkanı Erdoğan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Külliye'de peş peşe kabul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Beştepe'de kabul etti. İki bakanın kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dijital Medya' hesabından kareler paylaşıldı.
İşte Bakanların kabulüne ilişkin paylaşılan kareler;
