Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde CHP'den kürsü provokasyonu

Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda gerçekleştireceği yemin töreninde Meclis'te provokasyona girişen CHP'liler yemin öncesi kürsüye işgal etmeye çalıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Bakanlıklarda bugün devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Çiftçi ve Gürlek, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek resmen göreve başlarken yemin töreni öncesi CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti.
MECLİS'TE KÜRSÜ PROVAKASYONU
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti.
YENİ BAKANLAR YEMİN ETTİ
Meclis'te gerginlik devam ederken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek yemin etti.