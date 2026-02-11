Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde CHP'den kürsü provokasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Bakanlıklarda bugün devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Çiftçi ve Gürlek, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek resmen göreve başlarken yemin töreni öncesi CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti.