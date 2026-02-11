Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e küfür tepkisi: Meyhane jargonunu bırak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarımız, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, AK Parti Grup Toplantımızın milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Zeynep Güneş Grup Toplantısı'nda

Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini takıp, şalvarlarını giyip gelen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş.

28 Şubat artığı bu faşizan bu ukala, kibirli alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum. Yasakçı anlayışa göz yummadık, kadınlara parmak sallayanlara meydanı bırakmadık. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik durduk, duracağız.

Mehmet Altay yad edildi

Bölgemizde ve dünyada kırılma anını sembolize eden gelişmelere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu gelişmeleri yakından takip ediyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. 23 Ocak'ta vefat eden 24, 2526 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay kardeşimizi rahmetle yad etmek istiyorum.

Mehmet kardeşimiz, samimiyeti ve dürüstlüğüyle bilinen, hareketimize çok hizmetlerde bulunmuş bir yol arkadaşımızdı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bir kez daha Uşak teşkilatına, Mehmet Altay kardeşimin kederli ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum.

Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretleri

Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için koşturuyoruz. Halkımız bizi bu makamlara çalışmamız için kullandı. Milletimiz bizi buraya kendisine hizmet etmemiz, sorunlara çözüm üretmemiz için görevlendirdi. Geçtiğimiz hafta kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ve Mısır'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Filistin, Suriye ve Sudan başta olmak üzere güncel meseleleri kapsamlı bir şekilde istişare ettik. Her iki ziyarette de farklı alanlarda imzaladığımız 12 anlaşmayla döndük.

"Bugün Miçotakis'i ağırlayacağız"

Durmuyoruz, duramayız. Yapacağımız çok şey var. Aşkımızı, şevkimizi her gün biraz daha artırıyoruz. Bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacağız. Dünyada ve bölgemizde bir Türkiye rüzgarı esiyor. Kendimiz için ne istiyorsak, dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz.

"Suriye'yi yakında takip ediyoruz"

Coğrafyamızın yeniden bir güven yurdu olması için çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin 14 yıldır hasretini çektiği istikrara ve huzura süratle kavuşması en büyük temennimizdir. Bizim Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri nettir. Arap, Türkmen, Kürt fark etmeksizin Suriye'de bir tek canın yitip gitmesi bizimde canımızdan can kopması demektir. Kardeş Suriye halkı da her şeyin en güzeline layıktır. 18-30 Ocak Mutabakatları'nın tek ordu, tek devlet tek Suriye temelinde titizlikle uygulanmasını bu açıdan önemsiyoruz.

Artık Suriye'nin kaynaklarının Suriye'nin yer altı ve üstü zenginliklerinin Suriye halkının tüm kesimlerinin refahına harcanmasının vakti gelmiştir. Son operasyonlarla işgalden kurtarılan yerlerde de yeni yönetime karşı büyük bir beklentinin oluştuğunu görüyoruz.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Suriye'de kalıcı barışın yol haritası belli olmuştur. Taraflar yanlış hesap yapmamalı, hataları tekrar etmemeli, maksimalist taleplerle süreci zehirlememeli.

Suriye konusunda tavrımız net. Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır da bizimle aynı fikirde.

Akan her damla kan yüreğimizi dağlamaktadır. Arap,Türkmen, Kürt,Nusayri fark etmeksizin Suriye'de tek canın yitip gitmesi bizim canımızdan can kopması demek.

Özgür Özel'e küfür tepkisi

Suriye'de biz can kurtarma peşindeyken ana muhalefet kışkırtıcı söylemlerle selden kütük kapma telaşına düşmüştür.

Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama 'CHP'de gelen gideni aratır' gerçeği asla ve asla değişmiyor.

Durum öyle yere vardı ki, millet son günlerde dizi izlemeyi bıraktı; her akşam çayı-çekirdeği alıp CHP’nin skandallarını seyrediyor. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi, ayak oyunu; ne ararsan tekmili birden hepsi var.

Hakaret etmeden, küfretmeden, tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan, önüne gelene sataşmadan da bu ülkede siyaset yapılabileceğini öğrensin. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin.

"Hadsizlik değil edepsizlik"

İmkansız denileni 3 yılda hayat geçirdik. Tüm bu gerçeklere rağmen, ana muhalefet ve yoldaşları bizi eleştiriyor. Yapılan işlere çamur atıyor. Deprem bölgesindeki çalışmaları küçümsüyor. Bunlar ne taş üstüne taş koymayı ne de edebiyle susmayı biliyor. Laf cambazlığıyla günü kurtarmaya çalışıyorlar.

Biz ise işimize bakıyoruz. Deprem bölgesinin ihyasında alın teri döken her bir kardeşimize, tüm bakanlıklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Deprem şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum.

3 yıl sonra bile -cek'li, -cak'lı cümleler dışında somut projeleri olmayanların, iktidarımıza dil uzatması sadece hadsizlik değil, edepsizliktir.

"Hiçbir afetzede vatandaşımızı mağdur etmedik"

Milletimize faizle afet konutu hiçbir zaman ödetmedik. Hiçbir afetzede vatandaşımızı mağdur etmedik. Olabilecek en uygun şartlarda, kimseyi sıkıntıya düşürmeden afetzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturduk. Daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Manavgat'ta milletimiz nasıl sabit fiyatlarla ev sahibi olduysa, yine aynı şekilde olacak.

11 ilimizdeki vatandaşlarımız da sabit fiyatla evlerine kavuşacak. Milletimiz için en uygun neyse onu ortaya çıkardık.

Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz.

Yeni Bakanlara tebrik

Dün akşam kabinede yeni atamalar gerçekleştirildi. İçişleri ve Adalet Bakanı değişti. Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni bakanlar, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye başarılar diliyorum.












