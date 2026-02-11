Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Görevden affını talep eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan boşalan koltuğa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmileşti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Çiftçi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1995’te mezun oldu. Bir yıl sonra kaymakam adayı olarak mülki idare mesleğine adım atan Çiftçi, Milli Güvenlik Akademisi’ni tamamladı. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Çiftçi, iktisat, ilahiyat, adalet ve uluslararası ilişkiler alanlarında da eğitim aldı; İngilizce ve Arapça biliyor.

Devlet tecrübesi ve görevleri

Kariyeri boyunca Aksaray Gülağaç, Erzurum Tekman, Nevşehir Derinkuyu, Bitlis Adilcevaz ve Kırşehir Kaman’da kaymakamlık yapan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak görev aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel kalem müdürlüğü ve başmüşavirlik görevlerinde bulunan Çiftçi, ardından Çorum Valiliği yaptı.

İçişleri bakanlığına atama

18 Ağustos 2023’te Erzurum Valisi olarak görevlendirilen Mustafa Çiftçi, son kabine değişikliğiyle (11.02.2026) İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Evli ve üç çocuk babası olan Çiftçi, yeni görevinde Türkiye’nin iç güvenliği, kamu düzeni ve yerel yönetimlerden sorumlu olacak.







