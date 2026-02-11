Gelen son dakika haberine göre; 11 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan açıklamayla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişimler yaşandı.

Buna göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan boşalan göreve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan boşalan göreve ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Görevden aflarını istediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Atama Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

"Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen; Yılmaz TUNÇ'tan boşalan Adalet Bakanlığına Akın GÜRLEK, Ali YERLİKAYA'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Mustafa ÇİFTÇİ, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare mesleğine başlayan Çiftçi, Milli Güvenlik Akademisi mezunudur. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Çiftçi; iktisat, ilahiyat, adalet ve uluslararası ilişkiler alanlarında da eğitim aldı. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çiftçi; İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel kalem müdürlüğü ve başmüşavirlik görevlerinde de bulundu.

Mustafa Çiftçi, daha önce Çorum Valiliği görevini yürüttü. 18 Ağustos 2023 tarihinde Erzurum Valisi olarak atanan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Çiftçi, yeni görevinde Türkiye’nin iç güvenlik, kamu düzeni ve yerel yönetim politikalarından sorumlu olacak.

Mustafa Çiftçi

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir?

Hukuk fakültesinden mezun olan Akın Gürlek, meslek hayatına hâkim olarak başladı. Türkiye’nin farklı illerinde ceza mahkemelerinde görev yapan Gürlek, ilerleyen süreçte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulundu.

Yargı kariyeri kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Gürlek, burada başkanlık görevini de yürüttü. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürlek, Türkiye’nin en büyük adliyesinde başsavcı olarak görev yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu süre boyunca; terör, organize suçlar, mali suçlar ve kamuoyunu ilgilendiren soruşturmalara ilişkin adli süreçler başsavcılık makamı tarafından yürütüldü.

Son dönemde gündeme damga vuran, İBB'deki yolsuzluklara yönelik operasyonlar, futbolda bahis/şike ve ünlülere uyuşturucu operasyonlarıyla adından sıkça söz ettirdi.

Akın Gürlek evli ve çocuk sahibidir.

Akın Gürlek

