Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 11 Şubat maç programı

Futbolseverler için 11 Şubat, hem Avrupa’da hem de Asya’da heyecanın eksik olmayacağı bir gün olacak. İngiltere Premier Lig’de Aston Villa, sahasında Brighton’u ağırlarken, günün öne çıkan diğer mücadelelerinde Manchester City – Fulham ve Sunderland – Liverpool karşılaşmaları oynanacak; İtalya’da ise İtalya Kupası çeyrek finalinde Bologna ile Lazio, yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak, Avrupa dışına bakıldığında da AFC Şampiyonlar Ligi maçları kıyasıya rekabetiyle futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.