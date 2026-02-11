Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 11 Şubat maç programı

11:44 11/02/2026, Çarşamba
11 Şubat’ta futbolseverleri Avrupa ve Asya genelinde tempolu ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalar bekliyor. İngiltere Premier Lig’de Aston Villa, sahasında Brighton’u konuk ederken, günün öne çıkan diğer mücadelelerinde Manchester City – Fulham ve Sunderland – Liverpool karşılaşmaları oynanacak. İtalya’da ise Bologna ile Lazio, İtalya Kupası çeyrek finalinde yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Avrupa dışına bakıldığında, AFC Şampiyonlar Ligi maçlarında da kıyasıya bir rekabet futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte 11 Şubat maç programı.

Bugün kimin maçı var? 11 Şubat maç programı

13:00 Gangwon - Shanghai Port AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

13:00 Ulsan Hyundai - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Cong An Ha Noi - Tampines AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2


16:45 Arkadag - Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Sepahan FC - Al Ahli Doha AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

22:30 Aston Villa - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 2

22:30 Crystal Palace - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

22:30 Manchester City - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:30 Nottingham Forest - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

22:45 Bayern Münih - Leipzig Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final Sıfır TV

23:00 Bologna - Lazio İtalya Kupası Çeyrek Final TRT Spor

23:00 Motherwell - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig tabii Spor

23:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final S Sport Plus

23:15 Sunderland - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

