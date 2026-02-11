Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 11 Şubat maç programı

11 Şubat’ta futbolseverleri Avrupa ve Asya genelinde tempolu ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalar bekliyor. İngiltere Premier Lig’de Aston Villa, sahasında Brighton’u konuk ederken, günün öne çıkan diğer mücadelelerinde Manchester City – Fulham ve Sunderland – Liverpool karşılaşmaları oynanacak. İtalya’da ise Bologna ile Lazio, İtalya Kupası çeyrek finalinde yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Avrupa dışına bakıldığında, AFC Şampiyonlar Ligi maçlarında da kıyasıya bir rekabet futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte 11 Şubat maç programı.
Futbolseverler için 11 Şubat, hem Avrupa’da hem de Asya’da heyecanın eksik olmayacağı bir gün olacak. İngiltere Premier Lig’de Aston Villa, sahasında Brighton’u ağırlarken, günün öne çıkan diğer mücadelelerinde Manchester City – Fulham ve Sunderland – Liverpool karşılaşmaları oynanacak; İtalya’da ise İtalya Kupası çeyrek finalinde Bologna ile Lazio, yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak, Avrupa dışına bakıldığında da AFC Şampiyonlar Ligi maçları kıyasıya rekabetiyle futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Bugün kimin maçı var? 11 Şubat maç programı
13:00 Gangwon - Shanghai Port AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
13:00 Ulsan Hyundai - Melbourne City AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:15 Cong An Ha Noi - Tampines AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
16:45 Arkadag - Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:00 Sepahan FC - Al Ahli Doha AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
22:30 Aston Villa - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 2
22:30 Crystal Palace - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
22:30 Manchester City - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:30 Nottingham Forest - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
22:45 Bayern Münih - Leipzig Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final Sıfır TV
23:00 Bologna - Lazio İtalya Kupası Çeyrek Final TRT Spor
23:00 Motherwell - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig tabii Spor
23:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final S Sport Plus
23:15 Sunderland - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 4