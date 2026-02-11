Facebook çöktü mü, neden açılmıyor son dakika? Facebook ne zaman düzelecek, neden akış yenilenmiyor?

Facebook neden açılmıyor?

Kullanıcıların bildirdiği başlıca sorunlar hesaba giriş yapamama, ana sayfanın yenilenmemesi, paylaşımların ve içeriklerin geç yüklenmesi, bağlantı hatası uyarıları ve mobil uygulamada donma problemi olarak bildiriliyor. Sorunların hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümde görüldüğü ifade ediliyor.

Facebook ne zaman düzelecek

Meta’dan erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, benzer durumların geçmişte kısa süreli teknik aksaklıklardan kaynaklandığını ve genellikle kısa sürede çözüldüğünü belirtiyor.