Facebook çöktü mü, neden açılmıyor son dakika? Facebook ne zaman düzelecek, neden akış yenilenmiyor?

Facebook çöktü mü, neden açılmıyor son dakika? Facebook ne zaman düzelecek, neden akış yenilenmiyor?

12:4811/02/2026, Çarşamba
Sosyal medya kullanıcıları Facebook’taki erişim problemleri nedeniyle araştırmalarını hızlandırdı. Uygulamaya girişte yaşanan aksaklıklar ve akış yenileme sorunu sonrası “Facebook çöktü mü?” sorusu gündeme taşındı. Platformda yaşanan teknik aksaklıkların nedeni merak ediliyor.

Facebook’ta yaşanan teknik sorunlar kullanıcıları zor durumda bıraktı. Ana sayfanın yüklenmemesi, paylaşımların görünmemesi ve mesajlara erişimde yaşanan gecikmeler sonrası binlerce kişi sorunun kaynağını araştırmaya başladı. Gözler Facebook’tan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Facebook neden açılmıyor?

Kullanıcıların bildirdiği başlıca sorunlar hesaba giriş yapamama, ana sayfanın yenilenmemesi, paylaşımların ve içeriklerin geç yüklenmesi, bağlantı hatası uyarıları ve mobil uygulamada donma problemi olarak bildiriliyor. Sorunların hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümde görüldüğü ifade ediliyor.

Facebook ne zaman düzelecek

Meta’dan erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, benzer durumların geçmişte kısa süreli teknik aksaklıklardan kaynaklandığını ve genellikle kısa sürede çözüldüğünü belirtiyor.

