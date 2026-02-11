Yeni Şafak
TOKİ Kocaeli 10 bin 340 konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Kocaeli başvuru kabul ve red listesi sorgulama

19:1211/02/2026, Çarşamba
TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kocaeli’de inşa edeceği 10 bin 340 konut için kura tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı takvime göre Kocaeli kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak. Süreç, hem salonda hem de çevrim içi yayınla takip edilebilecek.

Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut hamlesinin önemli ayaklarından biri olan TOKİ Kocaeli kura çekimi, Şubat 2026 takvimiyle kesinleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kocaeli’de toplam 10 bin 340 konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek.


TOKİ Kocaeli kura tarihi ve saati belli oldu

Murat Kurum tarafından açıklanan 9-15 Şubat TOKİ kura programına göre, Kocaeli kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 10.30’da başlayacak.


Organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu’nda gerçekleştirilecek.



TOKİ Kocaeli kurası canlı yayını nereden izlenecek?

TOKİ kura çekimleri, idarenin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanıyor. Kocaeli’de başvurusu kabul edilen vatandaşlar, kura sürecini eş zamanlı olarak çevrim içi takip edebilecek.


TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İZLEME EKRANI


Başvuru listeleri ve sonuç sorgulama

Kocaeli için başvurusu onaylanan ve reddedilen adayların listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Kura tamamlandıktan sonra hak sahipliği bilgileri, TOKİ’nin resmi sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek.


TOKİ KOCAELİ BAŞVURU KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


TOKİ Kocaeli ilçe bazlı konut dağılımı

Kura sonucunda Kocaeli genelinde yapılacak 10 bin 340 konutun ilçe dağılımı da netleşti. Buna göre;


Başiskele, İzmit ve Kartepe’yi kapsayan merkez ilçelerde 4 bin 800, Gebze’de 2 bin, Dilovası’nda 1.750, Körfez’de 1.200, Çayırova’da 500 ve Derince’de 90 konut inşa edilecek.



TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

TOKİ kura çekilişleri sonuçları, TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ve

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden sorgulanacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.


TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI


