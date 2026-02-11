TOKİ Kocaeli 10 bin 340 konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Kocaeli başvuru kabul ve red listesi sorgulama





TOKİ Kocaeli ilçe bazlı konut dağılımı

Kura sonucunda Kocaeli genelinde yapılacak 10 bin 340 konutun ilçe dağılımı da netleşti. Buna göre;





Başiskele, İzmit ve Kartepe’yi kapsayan merkez ilçelerde 4 bin 800, Gebze’de 2 bin, Dilovası’nda 1.750, Körfez’de 1.200, Çayırova’da 500 ve Derince’de 90 konut inşa edilecek.







