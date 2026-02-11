AJet Ramazan kampanyası ne zaman geçerli, hangi uçuşlarda indirim var?

AJet, Ramazan ayına yönelik yeni bir bilet kampanyası duyurdu. Türkiye genelindeki tüm yurt içi hatları kapsayan uygulama kapsamında, 11–12 Şubat tarihlerinde satın alınan biletlerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanan yolcular, 18 Şubat–12 Mart tarihleri arasında indirimli tarifelerle seyahat edebilecek.
Türkiye merkezli uçuş ağını son dönemde yeni hatlarla büyüten AJet, Ramazan dönemine özel fiyat avantajını yolcularla buluşturdu. Havayolu şirketi, kampanya kapsamında yurt içindeki tüm destinasyonlarda geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında indirimli bilet satışına başladı.
Kampanya tarihleri ve geçerlilik koşulları
Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre indirimden yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 11 ve 12 Şubat tarihlerinde satın alması gerekiyor. Bu tarihlerde alınan biletler, 18 Şubat ile 12 Mart arasında gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarında kullanılabilecek. Kampanya, Türkiye içindeki tüm AJet seferlerini kapsıyor.
Satın alma kanalları ve indirim kodu
AJet, indirim uygulamasının yalnızca kendi dijital kanalları üzerinden geçerli olacağını duyurdu. Kampanya kodu 11 Şubat 2026 tarihinde şirketin WhatsApp kanalı aracılığıyla paylaşılacak. İndirim, ajet.com internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında uygulanacak.
Ramazan dönemi için planlama çağrısı
Havayolu şirketi, Ramazan ayındaki seyahatlerini erkenden planlamak isteyen yolculara çağrıda bulunarak, sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatının kaçırılmamasını önerdi. Kampanya, iç hat uçuşlarında uygun fiyatla seyahat etmek isteyenler için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.