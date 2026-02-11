AJet Ramazan kampanyası ne zaman geçerli, hangi uçuşlarda indirim var?

Türkiye merkezli uçuş ağını son dönemde yeni hatlarla büyüten AJet, Ramazan dönemine özel fiyat avantajını yolcularla buluşturdu. Havayolu şirketi, kampanya kapsamında yurt içindeki tüm destinasyonlarda geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında indirimli bilet satışına başladı.

Kampanya tarihleri ve geçerlilik koşulları

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre indirimden yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 11 ve 12 Şubat tarihlerinde satın alması gerekiyor. Bu tarihlerde alınan biletler, 18 Şubat ile 12 Mart arasında gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarında kullanılabilecek. Kampanya, Türkiye içindeki tüm AJet seferlerini kapsıyor.

Satın alma kanalları ve indirim kodu

AJet, indirim uygulamasının yalnızca kendi dijital kanalları üzerinden geçerli olacağını duyurdu. Kampanya kodu 11 Şubat 2026 tarihinde şirketin WhatsApp kanalı aracılığıyla paylaşılacak. İndirim, ajet.com internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında uygulanacak.

Ramazan dönemi için planlama çağrısı