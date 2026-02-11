Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i resmi törenle karşıladı.

Türkiye-Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havaalanına iniş yapan Miçotakis, havaalanından çıkış yaptı. Çıkışın ardından Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılanmasının ardından Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

ZİRVENİN GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, ikili ülke arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması; ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye atfedilmiş çeşitli metinlerin imzalanması bekleniyordu.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR