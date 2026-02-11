Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

16:5611/02/2026, Çarşamba
AA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Türkiye-Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havaalanına iniş yapan Miçotakis, havaalanından çıkış yaptı. Çıkışın ardından Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

ZİRVENİN GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, ikili ülke arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması; ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye atfedilmiş çeşitli metinlerin imzalanması bekleniyordu.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

7 yıl aranın ardından yapılan bu toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin, 10 milyar dolara çıkartılması hedeflendi. Normalleşme süreci kapsamında karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etti. 2024 yılında Yunanistan Türk vatandaşlarının Ege adalarına seyahatleri için kısa dönemli ziyaret vizesi uygulamasını yürürlüğe koydu. Erdoğan ile Miçotakis, BM Genel Kurulu ile NATO Zirvesi marjında da görüşmeler gerçekleştirdi.

