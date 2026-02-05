Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Ziyaretin ana gündemini, iki ülke arasındaki ilişkileri kurumsal bir zemine oturtan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) Altıncı Toplantısı oluşturacak. Ankara’da düzenlenecek olan zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis başkanlık edecek. Toplantıya ayrıca her iki ülkenin ilgili bakanları da toplantıya katılacak.