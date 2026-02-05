Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Türkiye ve Yunanistan arasındaki diplomatik temaslar, en üst düzeyde gerçekleşecek kritik bir ziyaretle ivme kazanıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 11 Şubat 2026 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
Ziyaretin ana gündemini, iki ülke arasındaki ilişkileri kurumsal bir zemine oturtan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) Altıncı Toplantısı oluşturacak. Ankara’da düzenlenecek olan zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis başkanlık edecek. Toplantıya ayrıca her iki ülkenin ilgili bakanları da toplantıya katılacak.
"Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı’nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara’da düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."