Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını tamamlayarak Mısır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır’daki temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak yurda dönüş için hareket etti.
