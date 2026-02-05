Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını tamamlayarak Mısır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır’daki temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak yurda dönüş için hareket etti.