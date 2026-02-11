Komşu diplomasisi: Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Ankara’da toplanıyor

Ankara, Ege’nin iki yakasını bir araya getiren tarihi bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 6. toplantısı için bir araya geliyor. Atina Bildirgesi ile temelleri atılan "pozitif gündem" stratejisinin sahaya nasıl yansıyacağının merak edildiği bu kritik zirvede; karasularından terörle mücadeleye, Kıbrıs meselesinden vize kolaylıklarına kadar dikkat çeken dosyalar masaya yatırılacak.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Zirvenin en hassas noktasını, son dönemde Atina’dan gelen açıklamalarla tekrar ısınan 12 mil tartışması oluşturuyor.

Mevcut halde; iki ülkenin de karasularının Ege Denizi'ndeki genişliği 6 mil. Yunan karasularının 12 mile çıkarılması ise; "Ege Denizi'ndeki çıkar dengelerini Ankara'nın aleyhine orantısız bir şekilde değiştirecek bir adım" olarak değerlendiriliyor. Yunanistan son yapılan açıklamalara Ankara’dan Milli Savunma Bakanlığı "uluslararası hukuka aykırı" hatırlatması yapmıştı.

Bir diğer köklü sorun ise Kıbrıs. Ankara’nın "egemen eşitlik ve iki devletli çözüm" modeline karşılık, Atina bu teze mesafeli durmaya devam ediyor. İlginç bir tesadüf olarak, Ankara’daki görüşmeyle eş zamanlı olarak Washington’da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreteri Guterres bir araya gelecek. Bu eş zamanlı trafik, Kıbrıs meselesindeki tıkanıklığın aşılması noktasında liderlerin gündeminde ağırlıklı bir yer tutacak.

2023 yılında imzalanan "Atina Bildirgesi" ile açılan beyaz sayfa, Ankara’da somut adımlarla desteklenecek. Görüşmede öne çıkan diğer maddeler şunlar:

VİZE SERBESTİSİ

Türk vatandaşlarına Yunan adalarında uygulanan kapıda vize kolaylığının kapsamının da genişletilip genişletilmeyeceği konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Öte yandan Yunanistan’ın son dönemde FETÖ ve PKK mensuplarının oturum izinlerini iptal etmesi olumlu bir sinyal olarak değerlendirilirken, terörle mücadelede daha derin bir iş birliği protokolünün imzalanıp imzalanmayacağı merak konusu.

İKİLİ ANLAŞMALAR

11 Şubat’taki görüşmede, ilişkileri her alanda ileriye taşıyacak bir dizi metne imza atılması öngörülüyor.

Başbakan Miçotakis, Ankara’ya 8 bakanıyla birlikte geliyor. Ancak heyette dikkat çeken bir eksik var: Türkiye’ye yönelik sert söylemleriyle tanınan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bu kritik ziyarette yer almayacak. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra toplanan Konsey, her iki ülkenin sorunları "pozitif gündem" çatısı altında çözme iradesini temsil ediyor.



