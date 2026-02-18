Bakan Gürlek: Barolarla istişare dönemi başlıyor

Gürlek, savunmanın güçlü olduğu bir sistemde adaletin daha sağlam ve etkin şekilde tecelli edeceğini ifade ederek, avukatların saygınlıkla görev yapabilmesi için şartların güçlendirileceğini dile getirdi. Gürlek,

“Avukatların mesleki faaliyetlerini güven içinde, saygınlıkla ve etkin şekilde sürdürebilmeleri için gerekli ortamı daha da güçlendireceğiz”