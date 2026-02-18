Yeni Şafak
Bakan Gürlek: Barolarla istişare dönemi başlıyor

Oğuzhan Ürüşan
18:4518/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No’lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti. Avukatların vatandaşların adalete erişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirten Gürlek, “Barolarımızla ortak sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların mesleki faaliyetlerini güven içinde ve etkin biçimde sürdürebilmeleri için gerekli adımların atılacağını belirterek, barolarla düzenli istişare mekanizmaları kurulacağını söyledi. Gürlek,
“Barolarımızla ortak sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz”
dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No’lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede savunma makamının adalet sistemi içindeki yerine dikkat çeken Gürlek, yargının üç sacayağından birinin savunma olduğunu vurguladı.

"Savunmanın güçlü olduğu sistemde adalet daha sağlam olur"

Gürlek, savunmanın güçlü olduğu bir sistemde adaletin daha sağlam ve etkin şekilde tecelli edeceğini ifade ederek, avukatların saygınlıkla görev yapabilmesi için şartların güçlendirileceğini dile getirdi. Gürlek,
“Avukatların mesleki faaliyetlerini güven içinde, saygınlıkla ve etkin şekilde sürdürebilmeleri için gerekli ortamı daha da güçlendireceğiz”
dedi.

Gürlek, duruşma düzeninden fiziki koşullara, dijital erişimden mesleki iletişim kanallarına kadar birçok alanda iş birliğini artıracaklarını belirterek, barolarla düzenli görüşmeler yapılacağını kaydetti.

Ortak sorunlara ortak akılla çözüm

Avukatların vatandaşların adalete erişiminde önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Gürlek, avukatların hukuk hizmetlerine ulaşmada yol gösterici temel aktörlerden biri olduğunu ifade etti. Son 24 yılda avukatları doğrudan ilgilendiren birçok reform niteliğinde düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatan Gürlek, yargı paketleri kapsamında avukatlara yönelik yeni uygulamalar geliştirildiğini ve mesleğe yeni başlayan avukatların maddi anlamda desteklendiğini anlattı.

“Güven veren adalet” hedefinin ayrılmaz bir parçası

Gürlek, avukatlara yönelik düzenlemeleri
“güven veren adalet”
hedefinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayarak,
“Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişmelerinde önemli bir paydaş olan avukatlarımızın talep ve beklentileri üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çözümleri ortak aklın ışığında arıyoruz”
ifadelerini kullandı.

Avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Gürlek, avukatların adli süreçlere daha etkin katılımını da önemli hedeflerden biri olarak belirlediklerini kaydetti.


Yeni düzenlemeler yolda

Gürlek, önümüzdeki günlerde avukatların meslek hayatını daha da kolaylaştıracak yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, barolarla iş birliğinin artarak süreceğini söyledi.



#Akın Gürlek
#Baro
#Avukat
