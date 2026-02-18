Bakan Gürlek: Barolarla istişare dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No’lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti. Avukatların vatandaşların adalete erişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirten Gürlek, “Barolarımızla ortak sorunlara birlikte çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.
"Savunmanın güçlü olduğu sistemde adalet daha sağlam olur"
Gürlek, duruşma düzeninden fiziki koşullara, dijital erişimden mesleki iletişim kanallarına kadar birçok alanda iş birliğini artıracaklarını belirterek, barolarla düzenli görüşmeler yapılacağını kaydetti.
Ortak sorunlara ortak akılla çözüm
Avukatların vatandaşların adalete erişiminde önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Gürlek, avukatların hukuk hizmetlerine ulaşmada yol gösterici temel aktörlerden biri olduğunu ifade etti. Son 24 yılda avukatları doğrudan ilgilendiren birçok reform niteliğinde düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatan Gürlek, yargı paketleri kapsamında avukatlara yönelik yeni uygulamalar geliştirildiğini ve mesleğe yeni başlayan avukatların maddi anlamda desteklendiğini anlattı.
“Güven veren adalet” hedefinin ayrılmaz bir parçası
Avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Gürlek, avukatların adli süreçlere daha etkin katılımını da önemli hedeflerden biri olarak belirlediklerini kaydetti.
Yeni düzenlemeler yolda
Gürlek, önümüzdeki günlerde avukatların meslek hayatını daha da kolaylaştıracak yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirterek, barolarla iş birliğinin artarak süreceğini söyledi.