Akın Gürlek paylaşımı sonrası CHP'li Ramazan Yıldız tutuklandı

Adalet Bakanı Gürlek'i tehdit ettiği öne sürülen CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sebebiyle gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atandığına ilişkin paylaşılan haberin altına
"Seni karış karış oyacağız. Gürlek"
yorumunu yazdığı öne sürülen Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Yıldız, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldız, Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Yıldız,
"Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek"
suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Yıldız, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
