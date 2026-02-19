Serdar Tuncer ile Ramazan'ın manevi iklimi TVNET’te

Yeni Şafak
19/02/2026, Perşembe
Serdar Tuncer ile Ramazan sohbetleri ekrana taşınıyor.
Ramazan ayının manevi atmosferi TVNET ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İftar ve sahur vakitlerinde Serdar Tuncer'in sunumuyla yayınlanacak Bir Başka Ramazan programında, mübarek ayın faziletleri ve anlamı ele alınacak.

Ramazan-ı Şerif’in bereketi ve heyecanı bu yıl da TVNET’te dolu dolu yaşanacak.


Serdar Tuncer’in sunumuyla, iftar ve sahur vaktinde ekrana gelecek Bir Başka Ramazan programında, mübarek ayın fazileti anlatılacak.

Programın bugün ekrana gelecek bölümüne Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil ve İlahiyatçı-Sanatçı Hasan Lütfi Ramazanoğlu konuk oldu.


