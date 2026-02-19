Hurda araç teşviki yasası bekleyenlere açıklama geldi! 700 bin araç için start verildi

Ekonomik değeri düşen ve uzun süredir yedieminlerde bekleyen araçların akıbetiyle ilgili süreç yeniden şekilleniyor. Haczi kalkmasına rağmen sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların nasıl tasfiye edileceğine dair mevcut düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu adım, hurda araç piyasasında yeni bir dönemin başlayabileceği yorumlarına neden oldu. Aynı zamanda Meclis’te görüşülen ÖTV’siz araç alımına ilişkin kanun teklifi de gündemdeki yerini koruyor.