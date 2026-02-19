TOKİ tarafından başvurusu toplanan Ankara Polatlı 700/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 570 adet ve 3+1 nitelikli 168 adet konut olmak üzere toplam 738 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. Kura çekilişi bugün saat 14:00’da TOKİ tarafından yapıldı. İşte, TOKİ TOKİ Ankara Polatlı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Ankara Polatlı 700 / 250000 sosyal konut projesi hak sahipleri için; Ankara Polatlı Zafer Mahallesi 2. Etap 738 Adet Konut Projesinde inşa ettirilen 2+1 nitelikli 570 adet ve 3+1 nitelikli 168 adet konut olmak üzere toplam 738 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ TOKİ Ankara Polatlı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.