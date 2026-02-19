Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Ankara Polatlı 700 / 250000 sosyal konut projesi hak sahipleri için; Ankara Polatlı Zafer Mahallesi 2. Etap 738 Adet Konut Projesinde inşa ettirilen 2+1 nitelikli 570 adet ve 3+1 nitelikli 168 adet konut olmak üzere toplam 738 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ TOKİ Ankara Polatlı sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.